Giuliano Zulin
2025-09-17

Draghi celebra il funerale della Ue e propone l’alleanza dei volenterosi

Draghi celebra il funerale della Ue e propone l’alleanza dei volenterosiplay icon
L’ex premier si accorge soltanto ora che gli obiettivi green sono «irrealizzabili». Poi critica la burocrazia continentale: «Troppo lenta, potrebbe non riuscire a riformarsi». Il suo piano B: alcuni Stati facciano da sé.
Subscribe
draghi governo

Paolo Longobardi: «L’Italia può giocare la carta India»

Paolo Longobardi: «L’Italia può giocare la carta India»
Paolo Longobardi (Getty images)
Il presidente di Unimpresa: «Va data sicurezza alle transazioni delle pmi che operano in più valute. L’Occidente imponga standard di qualità contro la concorrenza sleale».
Subscribe
paolo longobardi india

Nord Stream, sabotatore verso la Germania

Nord Stream, sabotatore verso la Germania
Sehrii Kuznietsov (Getty Images)
  • La Corte d’appello di Bologna ha disposto la consegna di Sehrii Kuznietsov, l’ucraino accusato di aver danneggiato il gasdotto nel 2022. Crosetto: «Disponibili su Samp-T e aerei radar». M5s e Calenda esortano il governo al confronto in Aula su «Sentinella Est».
  • Invasione nazista, Berlino secca: «Soldi alla Polonia? Storia chiusa». Merz: «Ma siamo al fianco di Varsavia». Presto possibile vertice Trump-Zelensky.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
ucraina

L’esercito israeliano avanza a Gaza. Familiari dei rapiti sotto casa di Bibi

L’esercito israeliano avanza a Gaza. Familiari dei rapiti sotto casa di Bibi
Ansa
  • Massiccia invasione via terra e raid con droni ed elicotteri. Crosetto: «Decisione sbagliata». Il Papa chiama il parroco Romanelli: «Preoccupato». Ira dei parenti degli ostaggi: «Così Netanyahu li uccide».
  • Mobilitazione indetta per venerdì. Liti nella Flotilla, Greta lascia il direttivo e cambia imbarcazione. Il dem Scotto, in navigazione: «Sempre in contatto con la Farnesina».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
gaza

L’Aeronautica Militare in Estonia: aerei italiani a guardia dei Baltici

True
L’Aeronautica Militare in Estonia: aerei italiani a guardia dei Baltici
13 agosto 2025: un F-35 italiano (a sinistra) affianca un Su-27 russo nei cieli del Baltico (Aeronautica Militare)

Schierati da poco in Estonia, gli F-35 italiani hanno avuto una parte importante nell’intercettazione di velivoli russi e nel pattugliamento in seguito allo sconfinamento dei droni di Mosca in territorio polacco. Da agosto l’Aeronautica italiana è al comando della Baltic Air Policing.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Continua a leggereRiduci
aeronautica militare italiana estonia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy