Alessandro Rico
2025-10-10

Dopo la mazzata dei dazi americani Berlino ha un nuovo cliente: Putin

Crolla l’export tedesco verso gli Stati Uniti, cresce quello verso la Russia. In cifre assolute non c’è paragone, ma il segnale politico è esplosivo. Resta la grana gas: con gli stoccaggi ai minimi si teme un inverno da incubo.
export germania

Parigi ci rimanda i migranti usando i droni militari alla frontiera con l’Italia

Emmanuel Macron (Ansa)
Ripresi i respingimenti di massa al confine con la Val di Susa. Quando vuole Emmanuel Macron sa chiudere le porte, peccato che lo faccia soprattutto a nostro discapito.
migranti macron

Dimmi La Verità | Sara Kelany: «No ai certificati di verginità e al velo integrale»

Ecco #DimmiLaVerità del 10 ottobre 2025. Ospite Sara Kelany (Fdi). L'argomento del giorno è: No al certificato di verginità e al velo integrale".

A Dimmi La Verità la responsabile immigrazione di Fdi Sara Kelany illustra la proposta di legge contro il separatismo religioso. Vietato il velo integrale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Elettriche dimezzate, ma non basta. Parla Elkann e la Ferrari perde il 15%

John Elkann (Ansa)
Il Cavallino aumenta le stime su fatturato e utili ma delude gli investitori che si aspettavano più crescita. La capitalizzazione scende di 12 miliardi: titolo ai livelli del 2024. Dubbi sulla possibilità di sfondare in Cina.
john elkann

I giudici bocciano i conti dell’Ue che però rifila a noi la doccia gelata

Ursula von der Leyen (Ansa)
La Corte denuncia errori nei bilanci, specie su Pnrr, soldi a Kiev e Green deal. Che potrebbe far schizzare i costi dell’acqua calda.
ursula von der leyen
