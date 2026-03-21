True François De Tonquédec «Delmastro leggero, forse usata una “manina”» Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (Ansa)

Giorgia Meloni bacchetta il sottosegretario: «Ma da qui a dire che è stato connivente...».Non ha fine la polemica su Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, legata alla Bisteccheria d’Italia, locale aperto a Roma insieme alla figlia di un ristoratore poi condannato in via definitiva a 4 anni per intestazione fittizia di beni con l’aggravante di aver agevolato il clan camorrista egemone sulla criminalità romana, quello guidato dal boss Michele Senese, attualmente in carcere. E ieri sera a La7 (dove era ospite anche Elly Schlein, che ha detto «Meloni avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Dalmastro») il premier è tornata sull’argomento: «Delmastro è stato leggero, ma da qui a dire che è connivente... Se c’è stata una manina che dice “tiriamo fuori la cosa peggiore sul governo negli ultimi giorni di campagna sul referendum”, gli italiani valuteranno. Però non c’entra niente con il referendum sulla giustizia».La Cinque forchette srl, fondata davanti ad un notaio di Biella il 16 dicembre 2024, aveva al suo interno altri esponenti biellesi di Fratelli d’Italia: la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fdi e assessore al Comune di Biella, Davide Eugenio Zappalà, consigliere Fdi in Regione, ognuno con il 5% delle quote. Con loro Donatella Pelle, impiegata, che deteneva il 10% della società (nessuno fra gli azionisti, al momento, risulta indagato). Delmastro possedeva il 25% delle quote, mentre il restante 50% era in mano a Miriam Caroccia, figlia appena diciottenne di Mauro Caroccia, che in un video del 2025 presente sui social della bisteccheria, pubblicizzava il locale, formalmente di proprietà della figlia che era anche l’amministratore della società. E due giorni fa era spuntata una foto, scattata nel 2023 in un altro ristorante gestito in precedenza da Caroccia senior, che ritraeva l’uomo accanto a Delmastro. Il sottosegretario aveva commentato: «La mia storia antimafia è chiara ed evidente». Poi aveva aggiunto: «Si parla di una società con una ragazza non imputata e non indagata, che si scopre essere “la figlia di”», sottolineando infine che, appena ha scoperto come stessero le cose, aveva «lasciato la società». Chiosando poi «L’ho fatto per il rigore etico e morale che mi contraddistingue». Al momento della costituzione della società, Caroccia senior non aveva condanne essendo stato assolto in Appello nell’ambito dell’inchiesta «Affari di famiglia». La sentenza, però, era stata annullata con rinvio dalla Cassazione. E così, il 15 gennaio 2025, la Corte di appello di Roma condanna Caroccia e gli altri imputati. A novembre il sottosegretario vende il suo 25% della Cinque forchette alla G&G srl della quale detiene il 100% delle quote. Tre mesi dopo, il 19 febbraio scorso, la Cassazione conferma l’Appello bis e per Mauro Caroccia si aprono le porte del carcere. Otto giorni dopo, la G&G del sottosegretario passa il 25% alla Pelle. Il 5 marzo, tutti i soci cedono le loro quote alla giovane Carocci. Una foto pubblicata ieri sul sito del Domani rivela, però, che Delmastro sarebbe tornato nel locale a fine gennaio 2026.