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Alessandro Da Rold
2026-05-23

La Lega va in ritiro e vuol votare a ottobre ’27

La Lega va in ritiro e vuol votare a ottobre ’27
Matteo Salvini (Ansa)
Salvini fa come i club di calcio e convoca la squadra per due giorni a giugno. L’obiettivo: serrare i ranghi in vista delle partite al Nord e del pericolo Vannacci. Il generale replica all’ennesimo veto: «Così la destra perde consensi». Calderoli: esecutivo fino a scadenza.
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salvini lega
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Meloni «grazia» Renzi per i poster «fascisti». Ma la sinistra sbraita: «Elogia Almirante»

Meloni «grazia» Renzi per i poster «fascisti». Ma la sinistra sbraita: «Elogia Almirante»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier chiude la querelle con Iv: «Ho altro a cui pensare». Il Pd riesuma bugie sul missino. E scorda i «suoi» repubblichini.

Non possiamo fare a meno di immaginarla, Giorgia Meloni, che per distrarsi dalla tentazione di accendere una sigaretta (pare stia cercando di smettere di fumare, coraggio) e per distrarre l’attenzione dai temi dell’economia, alla vigilia del voto amministrativo, si inventa il diversivo del giorno: «Facciamo un bel post su Almirante, recuperiamo un po’ di voti identitari e vediamo se la sinistra ci casca».

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giorgia meloni
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«Israele mina la via dei due Stati Stop all’espansione in Cisgiordania»

«Israele mina la via dei due Stati Stop all’espansione in Cisgiordania»
Getty Images
  • Dichiarazione congiunta di Italia, Francia, Germania e Regno Unito per condannare i nuovi insediamenti: «Sono illegali, dai coloni violenza senza precedenti». Caso Flotilla, un attivista italiano ricoverato in Turchia.
  • L’emittente saudita Al Arabiya: c’è la bozza per fermare il conflitto in Medio Oriente. Tra i punti, la libertà di navigazione nello Stetto di Hormuz. Ma resta il nodo uranio.

Lo speciale contiene due articoli.

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Rubio striglia Cuba e allontana la diplomazia

Rubio striglia Cuba e allontana la diplomazia
Il segretario di Stato americano Marco Rubio (Ansa)
Schermaglie continue in seguito all’arrivo delle navi Usa nei Caraibi. Il segretario di Stato americano accusa L’Avana di essere uno «sponsor del terrorismo». E al vertice Nato ammonisce anche gli alleati passivi in Medio Oriente: «Trump molto deluso».

Sta salendo la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Giovedì, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito il regime castrista una «minaccia alla sicurezza nazionale», oltreché «uno dei principali sponsor del terrorismo nell’intera regione».

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Lo scoop della «Verità» fa scioperare gli avvocati

Lo scoop della «Verità» fa scioperare gli avvocati
La casa circondariale di Perugia (Ministero Giustizia)
«In carcere a Perugia intercettati i dialoghi avvocati-detenuti». Astensione di 5 giorni.

La denuncia dell’ex procuratore di Spoleto Alessandro Cannevale, oggi combattivo avvocato, non è caduta nel vuoto. La giunta dell’Unione delle Camere penali italiane, l’associazione che riunisce tutti i penalisti del Paese, ha indetto cinque giorni di astensione dal lavoro per protestare contro un sistema in cui le garanzie delle difese vengono calpestate tutti i giorni dalla pubblica accusa.

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