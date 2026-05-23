True Carlo Tarallo Meloni «grazia» Renzi per i poster «fascisti». Ma la sinistra sbraita: «Elogia Almirante» Giorgia Meloni (Ansa)

Il premier chiude la querelle con Iv: «Ho altro a cui pensare». Il Pd riesuma bugie sul missino. E scorda i «suoi» repubblichini.Non possiamo fare a meno di immaginarla, Giorgia Meloni, che per distrarsi dalla tentazione di accendere una sigaretta (pare stia cercando di smettere di fumare, coraggio) e per distrarre l’attenzione dai temi dell’economia, alla vigilia del voto amministrativo, si inventa il diversivo del giorno: «Facciamo un bel post su Almirante, recuperiamo un po’ di voti identitari e vediamo se la sinistra ci casca».Detto fatto, la Meloni pubblica il post e la sinistra ci casca: «Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante», scrive sui social Giorgia Meloni, «il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana. Di lui restano il carattere, la forza delle idee, l’amore per l’Italia e una concezione della politica vissuta con passione, dignità e rispetto. Un ricordo che continua a vivere nel percorso della destra italiana e nella memoria di una comunità politica che, ancora oggi, non si risparmia, per aggiungere il proprio pezzo di cammino, con coraggio e determinazione». A sinistra, dicevamo, abboccano: «Sui suoi profili social», scrive l’ex ministro dem Andrea Orlando, «Giorgia Meloni rivendica la continuità con il percorso politico di Giorgio Almirante. Un percorso iniziato con la redazione della rivista La difesa della razza, passando per i repubblichini di Salò, fucilando partigiani, intrecciandosi poi con la stagione delle trame nere e dell’estremismo neofascista. Un bel percorso davvero!». Vale la pena ricordare che la storia del «fucilatore di partigiani», pubblicata nel 1971 da Unità e Manifesto, provocò una denuncia per diffamazione ai due giornali da parte di Almirante: la causa si concluse con una sentenza che assolse i giornalisti ma scagionò anche l’ex leader del Msi dall’accusa. Non solo: si dimenticano le esperienze di icone della sinistra come Dario Fo (che aderì alla Repubblica di Salò), Giorgio Bocca e Giorgio Napolitano (che aderirono ai Gruppi universitari fascisti). La figura di Giorgio Almirante, l’uomo che riportò la destra italiana post fascista nell’alveo della democrazia, non ha bisogno di essere riabilitata: come ricorda il presidente del Senato, Ignazio La Russa, «a sinistra coloro che criticano la sua memoria o la fiamma dimenticano che al suo funerale vennero Pajetta e Nilde Iotti. La Rai, in quel periodo in cui l’Msi era nettamente all’opposizione, trasmise in diretta il suo funerale. Non capisco perché», aggiunge La Russa, «passando il tempo, le valutazioni peggiorino invece di trovare un vero rispetto per gli avversari». Lo stesso Almirante, nel 1984, partecipò a sorpresa ai funerali di Enrico Berlinguer, in via delle Botteghe Oscure, accolto da Gian Carlo Pajetta. Almirante e Berlinguer, si apprese in seguito, si incontravano segretamente, tra il 1978 e il 1979, all’ultimo piano di Montecitorio, probabilmente per tentare insieme di arginare il terrorismo politico, e per scambiarsi idee e conoscenze su mandanti e trame. Viene da chiedersi, piuttosto, cosa penserebbe oggi Almirante dei politici che hanno sostituito la tensione ideale della destra con il desiderio di potere e agiatezza: «Un ladro va messo in galera. Se il ladro è uno dei nostri deve avere l’ergastolo», diceva; questa parte della sua lezione non la ricorda più nessuno.Oltre al ricordo di Almirante, Giorgia Meloni ieri ha scritto una sfiziosa lettera alla Stampa, per smentire la notizia che la voleva furibonda per la campagna per il 2 per mille di Italia viva presso le principali stazioni ferroviarie italiane: manifesti in stile Ventennio con la scritta «Quando c’era lei» e poi diverse conclusioni: «I treni arrivavano in ritardo», «La spesa si pagava di più», «Si pagavano più tasse» e così via. «Gentile direttore», scrive la Meloni alla Stampa, «sono costretta a smentire, ancora una volta, il contenuto di un articolo pubblicato dal suo giornale. Il giornalista ha scritto di una Meloni “furibonda” e di richieste di “spiegazioni” rivolte dalla presidenza del Consiglio al ministero dei Trasporti per la campagna realizzata da Italia viva sul 2 per mille e diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Non è vero che la campagna di Italia viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al Mit. Anzi, devo dire che ho trovato la campagna molto efficace dal punto di vista comunicativo e l’ho detto direttamente a chi l’ha ideata, cioè Matteo Renzi. D’altronde», sfotte Giorgia, «“C’era lei” perché dopo che c’è stato “lui”, quasi nessuno lo ha più votato. Ma questa, ovviamente, è un’altra storia. Leggo, inoltre, che qualcuno avrebbe chiesto di modificare la campagna di Italia viva. Non so se sia vero e non ho gli elementi per dirlo, perché mi occupo di tante cose ma grazie a Dio non degli spazi pubblicitari nelle stazioni, ma a scanso di equivoci mi permetto di suggerire a chi ha questa responsabilità che la campagna di Italia viva non dovrebbe essere toccata e dovrebbe proseguire così com’è».La conferma di una nostra intima convinzione: intorno alla Meloni c’è qualcuno più realista del re, o meglio più premierista del premier, che finisce per danneggiarne l’azione. Del resto, la rovina di Benedetto Croce sono stati i crociani…