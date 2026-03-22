Cuciniamo insieme | Torta rustica

Potremmo quasi definirla una ricetta di base da arricchire a piacimento. Noi l’abbiamo preparata così perché aspettiamo amici non carnivori a cena e dunque ci serviva di proporre un piatto d’intermezzo che fosse compatibile con le loro preferenze alimentari. Ma voi potete arricchire con salsiccia, pancetta, speck o magari inserendo altro formaggio a cubetti. La ricetta è semplice e di sicuro effetto. Si può gustare sia tiepida che fredda, evitate però di servirla appena sfornata.Ingredienti – 300 gr di bietole già lessate, 250 gr di ricotta mista, una confezione di pasta brisé, un uovo, 6 noci, 150 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano grattugiati, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, peperoncino (o pepe) in polvere e noce moscata qbProcedimento – In una ciotola amalgamate la ricotta con le bietole che avrete sminuzzato grossolanamente, aggiustate di sale e peperoncino e abbondante noce moscata. Sgusciate le noci e riducetele a granella. Separate il bianco dell’uovo dal tuorlo che terrete da parte Ora aggiungete al composto di bietola e ricotta tutto il formaggio grattugiato, l’olio extravergine di oliva, la granella di noci e la chiara dell’uovo. Amalgamate bene. In una tortiera sistemate con la carta forno la pasta brisé e riempite con il composto. Sbattete il rosso d’uovo. Ripiegate i bordi della pasta brisé al centro della torta e pennellate con l’uovo. Guarnite con un paio di mezze noci e andate in forno a 180 gradi per circa una mezz’ora. Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di amalgamare gli ingredienti girando con un cucchiaione di legno!Abbinamento – Ricotta chiama un grande bianco: il Trebbiano d’Abruzzo! In alternativa ottimi il Vermentino o il Fiano di Avellino.