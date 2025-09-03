Francesco Bonazzi
2025-09-03

Costo record per il debito inglese

Keir Starmer e Rachel Reeves (Getty)
Il premier Keir Starmer «commissaria» il ministro responsabile del Tesoro Rachel Reeves, ma per placare i mercati sarà probabilmente costretto ad alzare le tasse. Crolla la sterlina.
Mossa disperata di Macron: va a caccia di «responsabili» pur di salvare il governo

  • L’Eliseo prova ad allargare la maggioranza pescando tra i partitini. Le Pen e Bardella chiedono «lo scioglimento ultrarapido» del Parlamento. E i sondaggi li premiano.
  • Col suo iperattivismo, il presidente prova (inutilmente) a nascondere la sua debolezza.

Lo speciale contiene due articoli.

La sinistra è la malata d’Europa

Da sinistra, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz (Ansa)
Francia in piena agonia politico-finanziaria: governo appeso a un filo. In Gran Bretagna Keir Starmer prova a commissariare la titolare del Tesoro per placare i mercati. La Germania, reduce da anni di cure socialiste su Green deal e immigrati, non se la passa meglio.
Dalla Germania ai riformisti: stop a Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Dopo il ministro Boris Pistorius anche Friedrich Merz attacca la Commissione sull’invio di truppe in Ucraina. E l’Agenzia per la Difesa Ue critica il piano di riarmo: troppa frammentazione. Sinistra, Nicola Zingaretti e Renew di Emmanuel Macron pronti a fare cadere la Von der Leyen.
Con il bonus Lovaglio da 750 milioni Mps si prende Milano

Siena rilancia: 0,9 euro in contanti più lo scambio azionario Enpam e Benetton aderiscono. L’Opas chiude l’8 settembre.
