Chi sabota l’incontro Trump-Putin

Chi sabota l'incontro Trump-Putin
Donald Trump e Vladimir Putin (Getty Images)

La nostra stampa gongola per il rinvio del vertice di Budapest, mentre i geni di Bruxelles pretendono di imporre a Mosca di pagare la ricostruzione, come se fosse stata sconfitta sul campo. Atteggiamenti autolesionistici pur di non dare ragione al presidente Usa.

Anche la Uil si smarca da Landini

Pierpaolo Bombardieri (Ansa)
Pierpaolo Bombardieri promuove la legge di Bilancio e annuncia «una pausa di riflessione con la Cgil». I nuovi equilibri sindacali possono rafforzare le richieste della Cisl sull’Irpef.
Appuntamento in Piazza con il generale Giorgio Battisti

La Guerra in Ucraina, il disarmo di Hamas e le persone che scompaiono durante i conflitti.

Spunta un ritocchino sugli affitti brevi. Lega e Fi: non basta

Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 23 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 23 ottobre con Carlo Cambi

