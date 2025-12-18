True2025-12-18
La versione di Campedelli: Chievo fatto fuori
Il Chievo era una di quelle storie che sembrano possibili solo nel calcio inglese. Una storia finalmente pulita, in uno sport distrutto dai procuratori e dove a fine stagione, specie nelle serie minori, si assiste a partite assurde, arbitraggi discutibili, squadre che salgono e scendono di categoria senza una logica apparente. Il tutto tra un fiume di nero e di milioni senza un padre certo. Ma la passione è tanta e quando sembra di vedere un calcio antico diventa ancora più forte. Il Chievo è piaciuto subito a tutti. Merito della famiglia Paluani, quella dei pandori, e di Luca Campedelli, che ha scelto di raccontarsi in un libro scritto da Fabiana Della Valle e Raffaele Tomelleri (Chievo, un delitto perfetto, People). Diciamolo subito: non ha la forza di un Giuseppe Gazzoni Frascara, il patron del Bologna morto nel 2020 e che ha subito varie ingiustizie, ma il racconto di Campedelli è comunque interessante e ricco di aneddoti, uniti da un filo rosso che non è una risposta ma una domanda. Una domanda che quasi ossessiona l’ex presidente: perché chi conta nel calcio italiano non ha fatto nulla per salvare il Chievo? Gli si potrebbe rispondere, un po’ meschinamente, che là fuori, fuori dal pallone, chi non paga le tasse e i contributi, finisce a gambe all’aria. E non vale nascondersi dietro ai tifosi-elettori. Ma la difesa di Campedelli è duplice: da un lato si va in apnea finanziaria quando scendi di categoria (magari ingiustamente, all’ultima giornata), dall’altro «così fan tutti» e i clivensi hanno pagato caro più di tanti altri.
Scorrendo le pagine di Chievo, un delitto perfetto, si rivive lo shock della morte per infarto di Gigi Campedelli, il carismatico padrone della Paluani e di quel Chievo che per i cugini ricchi dell’Hellas era già tanto che frequentasse la serie D. Alla sua morte, a settembre del 1992, il figlio Luca prende le redini della squadra e l’altro figlio resta in azienda. Sotto la guida di Luca, il Chievo diventa l’unico club che partendo dai campionati regionali arriva in Europa. Campedelli junior accetta di farsi guidare da Giovani Sartori, ex calciatore clivense, come direttore sportivo e insieme indovinano la scelta del primo allenatore, Alberto Malesani, scalando le serie fino alla B. Nella stagione 2000-2001, il Chievo passa sotto la guida di un grandissimo allenatore, Luigi Del Neri, che centra la promozione in A e dà inizio alla favola di cui scriveranno rapiti i giornali del mondo. La ricetta del Chievo è semplice, ma in qualche modo eversiva: fame sportiva, preparazione atletica eccellente, fantasia nella tattica, mercato equilibrato e furbo, valori umani in campo e nella società. Va subito in coppa Uefa e nel 2006 fa i preliminari di Champions. Tutta Europa parla di questo quartiere che è arrivato al top.
Nell’agosto 2021 il Chievo viene escluso dai campionati professionistici per inadempienze tributarie. Nel libro, Campanelli dà la colpa alle norme Covid del 2020, «che ci hanno ammazzato» e lamenta una evidente discriminazione della giustizia sportiva, rispetto a club più blasonati che secondo lui ne avevano fatte di tutti i colori. A cominciare dalla Lazio.
Nel luglio scorso, viene condannato a due anni di carcere per le plusvalenze fittizie realizzate scambiandosi giocatori con il Cesena, nell’ambito del processo per il fallimento del club romagnolo. Ci sarà ovviamente un processo d’appello. Nello scorso febbraio, invece, la Procura di Verona ha chiesto per lui il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta del Chievo. Secondo i pm, dietro quel miracolo calcistico si sarebbe nascosto «un meccanismo fraudolento per mezzo del quale l’amministratore avrebbe sistematicamente rappresentato una situazione economica di apparente benessere del Chievo Verona, tale da dissimulare il dissesto».
Ma è andata davvero così? Campedelli ribatte che il Chievo fu messo «fuori legge» per decreto «in soli sette giorni». E in così poco tempo, nessuno lo ha aiutato finanziariamente per mettersi in regola. L’ex presidente ammette però che avrebbe dovuto saldare immediatamente la cartella esattoriale per le plusvalenze del Cesena, invece di farla marcire. Poi, nel novembre del 2021, tenta il suicidio con il gas, ma viene salvato dalla compagna Maddalena.
Chi è stato vicino a Campedelli nel mondo del pallone? Lui parla con stima e amicizia di Massimo Moratti (è anche interista) e dell’ex patron del Genoa, Enrico Preziosi. E degli altri ex colleghi salva giusto Maurizio Zamparini «con cui ho avuto sempre un buon rapporto». Di Moratti e Preziosi, diversissimi tra loro, Campedelli dice che lo hanno aiutato. Di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, invece ricorda che «poteva fare qualcosa e non ha fatto nulla». E il presidente della Lazio, Claudio Lotito? Campedelli si rammarica ancora: «Lo pensavo amico, ma evidentemente abbiamo un’idea diversa dell’amicizia». E già, l’amicizia nel calcio. Roba da mussi che volano.
In un libro il presidente dei clivensi confessa le sue verità: la squadra di quartiere che aveva fatto un miracolo sparì sommersa dai debiti, ma anche perché non aveva protezione politica. Dai dilettanti alla Uefa fino al tentato suicidio. Lotito? «Non un amico».Mai smettere di sognare. Sorrentino tra i pali. Yepes, Maran, D’Angelo, D’Anna in difesa. Corini, Perrotta, Eriberto (o se preferite Luciano) e Franceschini a centrocampo. Pellissier e Cossato in attacco. Alzi la mano il tifoso che non ha mai giocato a «la migliore formazione di sempre». Questa l’ha immaginata direttamente Luigi Campedelli, patron del Chievo Verona, dalle stalle alle stelle e poi di nuovo alle stalle. Attualmente è ancora sotto processo e ha perso il club che gli aveva lasciato suo padre. Ha tentato il suicidio, poi si è rialzato. E ora racconta in un libro l’incredibile cavalcata di una squadra di quartiere, fino al crollo per i debiti con il Fisco nel 2020. Si proclama vittima del sistema calcio. In Toscana un laboratorio a cielo aperto, dove con Enel il calore nascosto della Terra diventa elettricità, teleriscaldamento e turismo.
L’energia geotermica è una fonte rinnovabile tanto antica quanto moderna, perché nasce dal calore naturale generato all’interno della Terra, sotto forma di vapore ad alta temperatura, convogliato attraverso una rete di vapordotti per alimentare le turbine a vapore che girando, azionano gli alternatori degli impianti di generazione. Si tratta di condotte chiuse che trasportano il vapore naturale dal sottosuolo fino alle turbine, permettendo di trasformare il calore terrestre in elettricità senza dispersioni. Questo calore, prodotto dai movimenti geologici naturali e dal gradiente geotermico determinato dalla profondità, può essere utilizzato per produrre elettricità, riscaldare edifici e alimentare processi industriali. La geotermia diventa così una risorsa strategica nella transizione energetica.
L’energia geotermica non dipende da stagionalità o condizioni climatiche: è continua e programmabile, dando un contributo alla stabilità del sistema elettrico.
Oggi la geotermia è riconosciuta globalmente come una delle tecnologie più affidabili e sostenibili: in Cile, Islanda, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Filippine e molti altri Paesi questa filiera sta sviluppandosi vigorosamente. Ma è in Italia – e più precisamente in Toscana – che questa storia ha mosso i suoi primi passi.
La presenza dei soffioni boraciferi nel territorio di Larderello (Pisa), da sempre caratterizzato da manifestazioni naturali come vapori, geyser e acque termali, ha fatto intuire il valore energetico di quella forza invisibile. Già nel Medioevo erano attive piccole attività produttive basate sul contenuto minerale dei fluidi geotermici, ma è nel 1818 – grazie all’ingegnere francese François Jacques de Larderel – che avviene il primo utilizzo industriale. Il passaggio decisivo c’è però nel 1904, quando Piero Ginori Conti, sfruttando il vapore naturale, accende a Larderello le prime cinque lampadine: è la prima produzione elettrica geotermica al mondo, anticipando la nascita nel 1913 della prima centrale geotermoelettrica al mondo. Da allora questa tecnologia non ha mai smesso di evolversi, fino a diventare un laboratorio internazionale di ricerca e innovazione.
Attualmente, la Toscana rappresenta il cuore della geotermia nazionale: tra le province di Pisa, Grosseto e Siena Enel gestisce 34 centrali, per un totale di 37 gruppi di produzione che garantiscono una potenza installata di quasi 1.000 MW. Questi impianti generano ogni anno tra i 5,5 e i quasi 6 miliardi di kWh, pari a oltre un terzo del fabbisogno elettrico regionale e al 70% della produzione rinnovabile della Toscana.
Si tratta anche di uno dei più avanzati siti produttivi dal punto di vista tecnologico, che punta non allo sfruttamento ma alla coltivazione di questi giacimenti di energia. Nelle moderne centrali geotermiche, il vapore che ha già azionato le turbine – chiamato tecnicamente «vapore esausto» – non viene disperso nell'atmosfera, ma viene convogliato nelle torri refrigeranti, che con un processo di condensazione ritrasformano il vapore in acqua e lo reimmettono nei serbatoi naturali sotterranei attraverso pozzi di reiniezione.
Accanto alla dimensione produttiva, la geotermia toscana si distingue per la sua capacità di integrarsi nel tessuto sociale ed economico locale. Il calore geotermico residuo – dopo aver alimentato le turbine dell’impianto di generazione - è ceduto gratuitamente o a costi agevolati per alimentare reti di teleriscaldamento che raggiungono oltre 13.000 utenze, scuole, palazzetti, piscine e edifici pubblici, riducendo le emissioni e i consumi di combustibili fossili. Lo stesso calore sostiene attività agricole e artigianali, come serre per la coltivazione di fiori e ortaggi e aziende alimentari, che utilizzano questo calore «di scarto» invece di bruciare gas o gasolio. Persino la produzione di birra artigianale può beneficiare di questa fonte termica sostenibile!
Ma c’è dell’altro, perché questa integrazione tra energia e territorio si riflette anche sul turismo. Le zone geotermiche della cosiddetta «Valle del Diavolo», tra Larderello, Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo, attirano ogni anno migliaia di visitatori. Musei, percorsi guidati e la possibilità di osservare da vicino fenomeni naturali e impianti di produzione, rendono il distretto un caso unico al mondo, dove la tecnologia convive con una geografia dominata da vapori e sorgenti naturali che affascinano da secoli viaggiatori e studiosi, creandoun’offerta turistica che vive grazie alla sinergia tra Enel, soggetti istituzionali, imprese, tessuto associativo e consorzi turistici.
Così, oltre un secolo dopo le prime lampadine illuminate dal vapore di Larderello, la geotermia continua ad essere una storia italiana che unisce ingegneria e paesaggio, sostenibilità e comunità. Una storia che prosegue guardando al futuro della transizione energetica, con una risorsa che scorre sotto ai nostri piedi e che il Paese ha imparato per primo a trasformare in energia e opportunità.
