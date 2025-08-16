Francesco Bonazzi
Conte e Draghi strapagarono Autostrade

Ponte Morandi al momento del crollo, 14 agosto 2018 (Getty)
  • Secondo una perizia in mano alla Procura di Roma, il governo italiano (con Giuseppi e Mr. Bce) versò ai Benetton 650 milioni in più del dovuto per la «caducazione» di Aspi. Intanto il leader del M5s sfrutta la commemorazione del Morandi per farsi propaganda.
  • L’ex sindaco di Genova commosso alla cerimonia per le vittime del Ponte. Vicinanza da Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

ponte morandi

Missioni spaziali, quei flop che portarono al successo

17 aprile 1970 - Il Centro di controllo missione della Nasa a Houston durante il rientro nell'atmosfera terrestre per l'ammaraggio e il recupero dell'Apollo 13 (Getty Images)
  • Non soltanto le tragedie con perdite umane, nella ricerca scientifica, e in particolare in quella spaziale, ogni malfunzionamento insegna qualcosa per arrivare al traguardo.
  • A fallire non sono solo gli americani: lander, satelliti e sonde di India, Giappone, Europa, Russia e persino SpaceX hanno conosciuto insuccessi.

missioni spaziali

Giovane, maschio e italiano, difficile trovare lavoro.

iStock

Il tasso di occupazione maschile under 50 in Italia è tra i più bassi d’Europa. L'occupazione cresce ma non per i giovani maschi italiani.

lavoro

Oltremare Parigi conserva territori che tratta ancora come colonie. La Nuova Caledonia ne è un esempio

Emmanuel Macron, François Bayrou (a sinistra) e il ministro per i territori d'oltremare Manuel Valls (a destra) alla riunione con i rappresentanti eletti della Nuova Caledonia (Getty)

Dopo anni di disordini, La Francia e l’arcipelago del Pacifico raggiungono un accordo che lascia insoddisfatti gli indigeni Kanak, ancora in lotta per la sovranità. Al centro della crisi, la dipendenza economica dal nichel e le contraddizioni politiche e sociali.

nuova caledoia

Il governo iracheno tenta di ridurre il potere delle milizie filo-iraniane

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani (Getty Images)
Il primo ministro al-Sudani approva misure legali e disciplinari contro Kataib Hezbollah e altre milizie delle Forze di Mobilitazione Popolare, responsabili di violenze e corruzione. L’obiettivo è rafforzare il controllo statale e ridurre l’influenza iraniana.
iraq
