True Roberta Isceri Dal mito alla realtà: come cambia il turismo globale True iStock

Dal Marocco al Giappone fino a Cuba, il turismo contemporaneo perde la dimensione della «scoperta» e si confronta con luoghi già raccontati. Meno esotismo, più realtà: il viaggio diventa esperienza consapevole dentro contesti che esistono oltre il turista.Per molti anni il turismo internazionale è stato accompagnato da una narrazione molto precisa: quella della scoperta. Ogni destinazione veniva presentata come un altrove misterioso, pronto a rivelarsi allo sguardo curioso del viaggiatore occidentale. Guide, reportage, blog e social hanno alimentato questa promessa per almeno due decenni.Poi qualcosa è cambiato.Non perché si viaggi di meno — i numeri globali del turismo continuano a crescere — ma perché alcuni paesi sono stati raccontati così tanto da non avere più bisogno di essere scoperti. Le immagini sono già lì, sedimentate: le medine del Marocco, i templi del Giappone, le auto americane degli anni Cinquanta a Cuba.Viaggiare in questi luoghi oggi significa accettare una realtà semplice: il viaggiatore non è più il protagonista della storia. Non arriva per rivelare un mondo nascosto. Arriva piuttosto in un luogo che è già stato visto, scritto, raccontato migliaia di volte.E forse è proprio questo ridimensionamento a rendere il viaggio contemporaneo più interessante. Casablanca, Marocco. Vista frontale della moschea di Hassan II e del minareto più alto del mondo (iStock)Marocco: l’altrove diventato quotidianoPer molto tempo il Marocco ha rappresentato una delle porte d’ingresso all’altrove per l’Europa. Vicino geograficamente, ma abbastanza diverso da alimentare un immaginario esotico potente: spezie, tappeti, deserti, souk affollati, chiamate alla preghiera al tramonto.Ancora oggi molte narrazioni turistiche insistono su questo repertorio visivo, ma basta arrivare a Marrakech o a Fès per accorgersi che la realtà è molto più pragmatica.Le medine sono organismi urbani complessi, vivi, spesso caotici. I negozi aprono all’alba, i motorini sfrecciano nei vicoli strettissimi, gli artigiani lavorano con una velocità che non ha nulla di romantico. Il turismo è parte del sistema economico, ma non lo domina completamente.Il risultato è che il visitatore smette abbastanza in fretta di sentirsi un esploratore. Il Marocco non ha bisogno di essere interpretato: continua semplicemente a funzionare secondo i suoi ritmi.Il modo migliore per viverlo oggi è accettare questa normalità. Perdersi nella medina senza cercare continuamente l’immagine perfetta, sedersi in un caffè locale, osservare il traffico umano che attraversa i souk.Dove dormire (bello e accessibile)Riad Dar El Yasmine - MarrakechUn piccolo riad nel cuore della medina, con patio interno e piscina sul tetto. Camere curate e prezzi ancora accessibili rispetto a molte strutture della città.Riad Laaroussa - FèsCasa tradizionale restaurata con gusto, terrazza panoramica e hammam. Un’ottima base per esplorare la medina.Dove mangiareNomad – MarrakechRistorante molto frequentato anche dai locali più giovani, con cucina marocchina reinterpretata e una delle terrazze più belle della città.Café Clock - MarrakechUn luogo diventato quasi istituzionale tra viaggiatori e studenti stranieri: tajine, cous cous e il celebre camel burger. Sakura in Giappone (iStock)Giappone: il paese che non ha bisogno di spiegazioniIl Giappone è forse uno dei paesi più raccontati degli ultimi anni. Libri, documentari, blog di viaggio, social network: tutto ha contribuito a costruire un’immagine affascinante e coerente.Tecnologia avanzata, rituali antichi, estetica minimalista, disciplina sociale.Arrivando a Tokyo o Kyoto, però, si scopre una realtà molto meno misteriosa di quanto ci si aspetti. Il Giappone non è un enigma da decifrare. È un paese incredibilmente organizzato che ha già integrato il turismo nei suoi sistemi quotidiani.Le stazioni ferroviarie gestiscono milioni di persone al giorno con una precisione quasi matematica. I ristoranti espongono modelli di plastica dei piatti in vetrina. I templi più famosi sono pieni di visitatori.In altre parole: il viaggio non consiste nel capire il Giappone, ma nel viverlo.Le esperienze più interessanti spesso sono le più semplici: mangiare ramen al bancone di un minuscolo ristorante, camminare per ore nei quartieri residenziali di Tokyo, osservare la vita quotidiana nei convenience store aperti ventiquattr’ore su ventiquattro.Il Giappone non ha bisogno di essere spiegato. Funziona perfettamente anche senza interpretazioni.Dove dormireHotel Gracery Shinjuku - TokyoUn hotel moderno nel cuore di Shinjuku, perfetto per chi vuole vivere la dimensione più urbana della città.Piece Hostel KyotoUno degli ostelli più eleganti del Giappone: design minimal, camere private e spazi comuni molto curati.Dove mangiareIchiranCatena famosa per il sistema di cabine individuali: si mangia ramen in solitudine, concentrati solo sul piatto.Gyoza Hohei - KyotoPiccolo ristorante nel quartiere di Gion, specializzato in gyoza (ravioli di carne) e piatti semplici della tradizione. L'Avana, Cuba skyline del centro (iStock)Cuba: la realtà oltre la cartolinaSe c’è un paese che negli ultimi decenni è stato romanticizzato all’infinito, quello è Cuba.Rivoluzione, musica, salsa, sigari, auto d’epoca, nostalgia. L’isola è diventata quasi un simbolo culturale prima ancora che una destinazione turistica.Ma arrivando all’Avana si scopre subito che Cuba non è una scenografia costruita per il visitatore. È un paese complesso, con un’economia fragile, infrastrutture irregolari e una quotidianità fatta di adattamenti continui.Le immagini iconiche esistono — le Chevrolet degli anni ’50, il Malecón al tramonto, le case coloniali colorate — ma convivono con code per il pane, interruzioni di corrente e un sistema di vita molto diverso da quello occidentale.Il viaggiatore smette presto di sentirsi al centro dell’esperienza. Piuttosto diventa un osservatore temporaneo di una realtà che continua indipendentemente dalla sua presenza.Ed è proprio questo che rende Cuba ancora interessante: non cerca di compiacere il turismo.Dove dormireCasa Vieja 1840 – La HabanaCasa particular restaurata nel centro storico dell’Avana, con terrazza panoramica e camere eleganti.Lola Trinidad Boutique Hotel - TrinidadUna casa coloniale colorata nel cuore della città di Trinidad, accogliente e gestita da una famiglia locale.Dove mangiareLa Guarida – La HabanaUno dei ristoranti più celebri dell’isola, ospitato in un palazzo decadente diventato simbolo della nuova ristorazione cubana.Taberna La Botija - TrinidadLocale semplice e molto frequentato, con musica dal vivo e piatti tradizionali. iStockIl viaggiatore dopo il mitoIl turismo globale sta forse entrando in una fase più adulta.Per molto tempo il viaggio è stato raccontato come una forma di conquista simbolica: il viaggiatore partiva per scoprire, comprendere, rivelare. Oggi molti luoghi del mondo non hanno più bisogno di essere rivelati.Sono già stati visti da milioni di persone.Questo non significa che il viaggio perda valore. Significa piuttosto che cambia prospettiva. Non è più una scoperta eroica, ma una presenza temporanea dentro una realtà che esiste indipendentemente da noi.Forse è proprio questo il turismo dopo l’entusiasmo: meno epica, meno esotismo costruito, più attenzione alla vita reale dei luoghi attraversati.E, paradossalmente, proprio da questa normalità può nascere un modo nuovo — e forse più interessante — di viaggiare.