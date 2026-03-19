True Francesco Borgonovo Il Pd non dà tregua ai bimbi del bosco. Attacco alla Garante Sandra Zampa (Imagoeconomica)

Sandra Zampa: «Farò interrogazione». Ma la Terragni ricopre un ruolo indipendente dalla politica. In testa hanno solo il referendum...Molti anni fa, quando esistevano per lo meno tracce di una sinistra libertaria che leggeva Michel Foucault e altri pensatori non soltanto in chiave gender, la famiglia nel bosco sarebbe probabilmente stata difesa da una miriade di movimenti e attivisti. Da tempo, però, i progressisti italiani sono avvinghiati al potere tanto da considerarlo un valore di per sé stesso, sono legati non tanto allo Stato quanto all’apparato burocratico, che è poi la megamacchina impegnata a vessare i genitori e i bambini Trevallion. Lo ha detto senza mezzi termini a chi scrive, un paio di giorni fa, il senatore dem Walter Verini: «Bisogna avere fiducia nell’apparato», intendendo con questo che non si deve dubitare di assistenti sociali e giudici che hanno deciso di separare la famiglia silvestre, per quanto surreali e pretestuose siano le loro argomentazioni. Si spiega con questa fedeltà al potere burocratico l’astio che il Partito democratico riversa da giorni sui Trevallion e chi li difende. Prima i progressisti si sono scatenati contro Ignazio La Russa, reo di aver detto che avrebbe incontrato la famiglia. L’accusa mossa al presidente del Senato era di voler strumentalizzare le vicende di mamma Catherine e papà Nathan per fare propaganda a favore del referendum (perché ovviamente c’è anche questo: il terrore di perdere alle urne, dunque guai a sfiorare il potere giudiziario, anche se c’è di mezzo una famigliola innocente). Ha detto bene, a riguardo, Lucio Malan: i Trevallion hanno meno diritti dei carcerati, perché i detenuti possono ricevere e in effetti ricevono visite dai politici, mentre questi genitori non possono incontrare una autorità a meno che il Pd non abbia espresso assenso preventivo. Lo conferma il comportamento di un’altra illustre esponente piddina che risponde al nome di Sandra Zampa. Quest’ultima, già distintasi per le posizioni aperte e tolleranti sul Covid (si fa per scherzare, ovviamente), se l’è presa addirittura con la Garante nazionale dell’infanzia Marina Terragni, colpevole a suo dire di avere fatto visita ai bambini nella casa protetta di Vasto e di avere espresso valutazioni a riguardo. «La Garante nazionale dell’infanzia Terragni che in diretta televisiva dà notizie sui bambini della casa del bosco e ne interpreta i sentimenti e le reazioni a spanne», ha attaccato Zampa via social. «Una cosa così non l’avevo mai vista. Spero di non vederla mai più. Farò una interrogazione al Senato». Se non ci fosse di mezzo una faccenda serissima, sarebbe una esternazione semplicemente esilarante, se non altro perché l’esponente dem dimostra di ignorare del tutto che cosa sia un garante e quali poteri abbia. L’autorità, infatti, è indipendente, motivo per cui non si capisce a chi dovrebbe presentare una interrogazione la Zampa. Alla stessa Terragni? O forse al presidente del Senato o un ministro che non ha potere sulla Garante? Mistero buffo. Non solo la Terragni rappresenta un organismo indipendente, ma il suo compito consiste precisamente nel vigilare sulle condizioni dei minori e nel valutare se siano o meno trattati dignitosamente. Dunque aver fatto visita ai Trevallion non solo è un gesto che rientra nei suoi poteri, ma si potrebbe affermare che incontrare quei fanciulli fosse anche un suo dovere. Che il Pd lo ignori è curioso, soprattutto se si considera quanto il partito insista sui diritti e sulla salute delle minoranze. C’è poi un altro aspetto della questione. Se la Zampa ritiene che le valutazioni della garante siano spannometriche (su che base, poi?) allora dovrebbe prendersela con il tribunale dei minori dell’Aquila. È stato infatti quel tribunale, per la penna di Cecilia Angrisano, a stabilire che la Terragni non avrebbe potuto essere accompagnata nella visita da esperti indipendenti e titolati che potessero osservare la situazione e valutare la condizione dei minori. Con tutta evidenza, però, qui il problema è un altro. Semplicemente i dem non sono in grado di tollerare i dissenzienti, apprezzano soltanto le minoranze che possono controllare e infieriscono su tutte le altre. Se a questa violenza discriminatoria si aggiunge il terrore folle di perdere il referendum, capite bene che i Trevallion sono i nemici perfetti, assoluti. Qualsiasi cosa li favorisca va combattuta, osteggiata. Chi difende i loro diritti va contestato, anche se sta agendo a norma di legge e ha tutte le ragioni per farlo. Vivere nei boschi è rischioso: talvolta ci sono i lupi. Ma vivere fuori è molto peggio: ci sono i progressisti.