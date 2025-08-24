Stefano Graziosi
2025-08-24

The Donald passa al contrattacco. Ecco tutti i documenti su Epstein

Jeffrey Epstein (Getty)
Era accusato di voler insabbiare il caso, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica le carte.
caso epstein

Macron dà di matto. Salvini: «Reazione spropositata a un detto milanese»

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
  • Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.

europa a pezzi

Trump dà un’altra «botta» al Green deal Ue

Donald Trump (Ansa)
L’amministrazione Usa ferma i lavori (arrivati all’80%) del colosso danese Orsted: un progetto eolico offshore a Rhode Island. Una tegola per una delle big delle rinnovabili in Europa che già viveva difficoltà finanziarie e ora valuta di fare causa agli Stati Uniti.
trump

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente

pillole di galateo

Carri armati israeliani dentro Gaza. Gli Usa: «Carestia? È colpa dell’Onu»

Un carro armato israeliano (Ansa)
I tank di Benjamin Netanyahu invadono il sobborgo di Sabra: «Offensiva finale a metà settembre». L’ambasciatore americano a Gerusalemme attacca le Nazioni Unite per la gestione «distorta» delle forniture alimentari.
gaza
