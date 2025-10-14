Claudia Casiraghi La caduta dei Murdaugh: potere, sangue e segreti di una dinastia americana True «Murdaugh: Morte in famiglia» (Disney+)

In Murdaugh: Morte in famiglia, Patricia Arquette guida il racconto di una saga reale di potere e tragedia. La serie Disney+ ricostruisce il crollo della famiglia che per generazioni ha dominato la giustizia nel Sud Carolina, fino all’omicidio e al processo mediatico.Patricia Arquette, da sola, basterebbe a giustificare la visione di Murdaugh: Morte in famiglia. Ma, se qualcuno fra gli spettatori non fosse un estimatore del premio Oscar, si potrebbe scomodare la trama per fornire ragioni sufficienti a chi voglia dare una chance alla serie tv, in streaming su Disney+ da mercoledì 15 ottobre. Murdaugh: Morte in famiglia, con la Arquette ad impersonare la matriarca della dinastia Murdaugh, non ha nulla di fittizio: è, invece, la cronaca ben documentata di quel che è accaduto negli Hampton, dove la morte ha cominciato ad allungare le proprie dita scure su una fra le famiglie più potenti del territorio. I Murdaugh erano la legge: una dinastia di procuratori e avvocati, nata nei primi del Novecento, con la costituzione dio uno studio legale. Seguirono altri studi, altre attività. I Murdaugh diventarono amministratori diretti della giustizia locale: ricchi, potenti, la loro cerchia composta quasi esclusivamente di politici et similia. Per tre generazioni, dal 1920 al 2006, ricoprirono il ruolo di procuratore eletto per il quattordicesimo distretto giudiziario dello Stato. E furono così incisivi da portare i più a ribattezzarlo, quel distretto, Murdaugh Country.Avevano tutto, dunque, ma il tutto, spesso, non basta. Ed è stato nel 2019 che il dominio dei Murdaugh ha cominciato a vacillare. Paul, figlio minore di Alex Murdaugh, gli ha dato un primo colpo. Ubriaco e strafatto, ha organizzato una festa in barca. Poi, si è messo alla guida di quella barca, l'ha guidata come un pazzo. Troppo veloce, troppo spericolato. Infine, ha ucciso una ragazza, sua amica e coetanea, il corpo ritrovato in mare una settimana più tardi. Allora, a nulla sono valsi i tentativi di risparmiargli il processo per omicidio colposo, come a nulla è valso il tentativo di fermare quello che sarebbe stato un lento e inarrestabile declino. La dinastia dei Murdaugh, sotto il primo colpo di Paul, è crollata pian piano, affossandosi su se stessa nel 2021, quando Alex ha chiamato il 911 denunciando il ritrovamento dei corpi della moglie (Patricia Arquette) e del figlio Paul.Pareva un incidente: dei ladri avrebbero sparato ai due, trovandoli in casa. Invece, gli inquirenti hanno presto accusato Alex di aver ammazzato moglie e figlio, dando inizio ad un processo tra i più mediatici della storia statunitense. Processo che lo show Disney, tra realtà e finzione, ricostruisce pedissequamente.