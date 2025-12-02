Carlo Tarallo
2025-12-02

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Ultimi sviluppi del caso dossieraggi»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 dicembre 2025. Con il nostro Fabio Amendolara commentiamo gli ultimi sviluppi del caso dossieraggi.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Cosa succederebbe se la Nato lanciasse attacchi ibridi preventivi contro Mosca?»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Cosa succederebbe se la Nato lanciasse attacchi ibridi preventivi contro Mosca?»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 dicembre 2025. Il nostro Alessandro Rico commenta l'ipotesi che la Nato lanci attacchi ibridi preventivi contro la Russia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Andrea Di Giuseppe (Fdi): «I dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero»

Dimmi La Verità | Andrea Di Giuseppe (Fdi): «I dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero»

Ecco #DimmiLaVerità del 28 novembre 2025. Il deputato di Fdi Andrea Di Giuseppe spiega i dettagli della nuova legge sulla tessera sanitaria per gli italiani all'estero.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 novembre 2025. Il generale Giuseppe Santomartino commenta con noi gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 26 novembre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti rivela dettagli e retroscena del piano di pace per l'Ucraina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy