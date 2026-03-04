Carlo Tarallo
2026-03-04

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La guerra in Iran potrebbe durare a lungo»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 marzo 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega perché la guerra in Iran potrebbe durare a lungo.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Con la guerra in Iran, ricadute disastrose per l'Europa»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Con la guerra in Iran, ricadute disastrose per l'Europa»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 marzo 2026. Con il deputato del M5s Marco Pellegrini commentiamo le ricadute disastrose per l'Europa della guerra in Iran.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba (Lega): «La mia odissea da vittima di dossieraggio»

Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba (Lega): «La mia odissea da vittima di dossieraggio»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 marzo 2026. Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba ci racconta la sua odissea da vittima di dossieraggio.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico»

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 febbraio 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Il Pentagono sconsiglia a Trump un intervento in Iran»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Il Pentagono sconsiglia a Trump un intervento in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il Pentagono sconsiglia a Donald Trump un intervento in Iran.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy