Carlo Tarallo
2026-03-02

Dimmi La Verità | Alberto Di Rubba (Lega): «La mia odissea da vittima di dossieraggio»

Ecco #DimmiLaVerità del 2 marzo 2026. Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba ci racconta la sua odissea da vittima di dossieraggio.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico»

Dimmi La Verità | Mirella Molinaro: «Gli sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 febbraio 2026. La nostra Mirella Molinaro ci rivela gli ultimi sviluppi dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Il Pentagono sconsiglia a Trump un intervento in Iran»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Il Pentagono sconsiglia a Trump un intervento in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 febbraio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il Pentagono sconsiglia a Donald Trump un intervento in Iran.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti

Dimmi La Verità | ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti

Ecco #DimmiLaVerità del 24 febbraio 2026. Ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti. L'argomento del giorno è: "La situazione in Ucraina e le elezioni di Midterm negli Usa".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Riccardo Zucconi (Fdi): «Tutti i dettagli del decreto bollette»

Dimmi La Verità | Riccardo Zucconi (Fdi): «Tutti i dettagli del decreto bollette»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 febbraio 2026. Il responsabile Energia del Gruppo parlamentare di Fdi, Riccardo Zucconi, spiega tutti i dettagli del decreto bollette.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy