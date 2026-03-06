2026-03-06
Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «I rischi dell'attacco all'Iran»
Ecco #DimmiLaVerità del 6 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino, già operativo in Iraq e Giordania, ci spiega nel dettaglio i rischi dell'attacco all'Iran.
