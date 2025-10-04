Mirella Molinaro
2025-10-04

Il campo largo cerca l’undicesima sconfitta

Il governatore uscente Occhiuto (Fi) da domani vuole la riconferma alle urne calabre contro lo sfidante Tridico, in quota 5 stelle. Mister Inps cavalca il reddito di cittadinanza e il no al ponte sullo Stretto, l’azzurro chiede di poter portare a termine le opere iniziate.
Subscribe
elezioni regionali calabria

Landini sciopera come piace al padrone

Landini sciopera come piace al padrone
Maurizio Landini a Roma durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Cgil in piazza sul Medio Oriente, con la grancassa dei giornali di Elkann. In cambio ha mollato gli operai.
Subscribe
sindacati sciopero

Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace

True
Hamas apre: «Pronti a discutere anche delle armi». Trump spinge per la pace
Ansa

Per la prima volta dopo mesi di guerra, il movimento islamista mostra disponibilità al dialogo e accetta in linea di principio il piano statunitense. Israele valuta una tregua parziale ma lega ogni passo alla sicurezza e al controllo militare su Gaza.

Subscribe
hamas israele

I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti

I cortei con bandiere di Hamas non possono che essere violenti
Genova, blocco dei varchi portuali durante lo sciopero del 3 ottobre (Ansa)
Il 7 ottobre ha esplicitato un manifesto: mutilare, violentare e uccidere ogni ebreo. Chi sta sotto quel vessillo, condivide.
Subscribe
violenza manifestazioni gaza

Manifesta solo il 10% dei lavoratori

Manifesta solo il 10% dei lavoratori
(Ansa)
Nei grandi cantieri poche le defezioni: ai cortei soprattutto studenti. Cgil e Usb si punzecchiano, Cisl e Uil sono sempre più lontane. La Fumarola: strumento svilito.
Subscribe
sindacati manifestazioni
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy