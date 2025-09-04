Alessandro Da Rold
2025-09-04

Paura dei fischi: Beppe Sala diserta il corteo del Leoncavallo

Centro sociale Leoncavallo (Ansa)
I centri sociali si spaccano: l’ala più radicale non perdona il dialogo con le istituzioni.
leoncavallo

Appuntamento in Piazza con il gen. Giorgio Battisti

Appuntamento in Piazza con il gen. Giorgio Battistiplay icon
L’operazione «Carri di Gedeone 2» segna l’ingresso di Israele nella fase più delicata della guerra: la battaglia per Gaza City. L’esercito prevede un impiego massiccio di forze corazzate, fanteria e unità speciali, coordinate dall’intelligence sul terreno e da una potenza di fuoco senza precedenti. Ma la guerra urbana porta con sé rischi enormi. Gaza City è un dedalo di tunnel, edifici civili e postazioni mimetizzate che permettono a Hamas di colpire da vicino e confondersi tra la popolazione. Ne parliamo con il generale di Corpo d'Armata, Giorgio Battisti.

appuntamento in piazza

Pure i suoi alleati vogliono sfrattare Ursula

Ursula von der Leyen (Ansa)
Dopo le critiche del cancelliere tedesco, il capo della Commissione «incassa» due mozioni di sfiducia: una dai lepenisti e l’altra da Left, il gruppo del M5s. Nella maggioranza, il Pse non esclude di firmarla. Il dem Nicola Zingaretti: «Valuteremo, la linea va cambiata».
ursula von der leyen

Edicola Verità | La rassegna stampa del 4 settembre

Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa del 4 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
