2025-08-15
Baby killer rom in fuga
Nel riquadro i quattro bambini che si trovavano sull’auto che ha ucciso Cecilia De Astis e che vivono in pessime condizioni nel campo di via Selvanesco. Sullo sfondo il punto di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano, dove la donna di 71 anni è stata investita (Ansa)
I ragazzini che hanno rubato un’auto e travolto una pensionata erano stati restituiti alle famiglie, che li hanno subito portati via. Tre sono stati rintracciati e messi in comunità, il quarto è ancora ricercato. Storia e numeri di una integrazione spesso fallita.