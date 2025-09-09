Tobia De Stefano
2025-09-09

L’auto tedesca scavalca l’Ue: «Più investimenti negli Usa in cambio di sconti sui dazi»

L’ad di Volkswagen,Oliver Blume (Ansa)
L’ad di Volkswagen Oliver Blume: «Negoziamo con il governo americano, nuovi siti negli Stati Uniti per avere meno tariffe». E Trump vede l’ad di Rolex in difficoltà per le imposte al 39%.
dazi

Edicola Verità | La rassegna stampa del 9 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 9 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Parigi di nuovo senza un governo. Il Parlamento manda a casa Bayrou

Ll’Assemblea nazionale francese (Ansa)
  • Il voto di fiducia chiamato dallo stesso premier si rivela un autogol pazzesco: in 364 staccano la spina all’esecutivo del centrista. Marine Le Pen: «Fine di un’agonia, ora il voto e poi risaneremo il Paese».
  • Verso la nomina di un nuovo primo ministro. Altrimenti elezioni o dimissioni di Macron. Intanto quest’ultimo consulta i giuristi per sapere se poter scippare i poteri dell’Aula.

Lo speciale contiene due articoli.

crisi governo francia

Sale il costo degli interessi per mantenere il debito d’Oltralpe

Mancano ricette per fermare il ballo dei mercati. Lo spread con i Btp a meno di 10 punti.
debito francia
