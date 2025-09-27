Badge
Giovanna Boggio Robutti
Educazione Finanziaria con Giovanna Boggio Robutti
Gianluca Baldini
2025-09-27

In Francia e Germania salgono i crediti marci. In Italia sono sempre meno

L’osservatorio Ifis: da noi le sofferenze si riducono, ma la massa europea cresce spinta dalle difficoltà di Parigi e Berlino. Positiva anche la situazione spagnola.
Salis, Tajani: «Forza Italia è per revocare l'immunità. Non è un salvacondotto»

Salis, Tajani: «Forza Italia è per revocare l'immunità. Non è un salvacondotto»play icon
(Ansa)

«Voteremo contro l'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare». Lo ha ribadito il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, a margine di Libertà, la festa di Forza Italia a Telese Terme.

Ahmad al-Shara: «Ricostruiremo la Siria anche con l’Italia»

Il presidente siriano Ahmad al-Shara (a destra) (Getty)
Il presidente parla in esclusiva alla «Verità» e fa chiarezza sulla sua militanza in Al Qaeda. Il futuro del Paese è però in bilico. «Il nostro programma prevede di proteggere tutti, salvaguardare i diritti, garantire le libertà e favorire la prosperità della vita».
Azzardo e misteri, una pista porta al Casinò di Campione

Mario Venditti (Ansa)
La toga dal 2023 è presidente della «sala giochi» dell’exclave italiana in Svizzera: polemiche sull’incarico e scontro sulla revoca.
«Soldi per archiviare Sempio». Indagato l’ex procuratore Venditti

Chiara Poggi (a sinistra), Andrea Sempio (a destra) e l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti (al centro) (Ansa)
I pm di Brescia contestano al collega in pensione la corruzione in atti giudiziari. Avrebbe ricevuto circa 30.000 euro per chiudere il caso. Il padre del ragazzo disse: «Serve un pagamento non tracciabile».
