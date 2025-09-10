Fabio Amendolara
and
Tonino Laghi
2025-09-10

Dall’eredità Agnelli sbuca fuori un tesoro nascosto da 250 milioni

Margherita Agnelli (Ansa)

Le rogatorie da Svizzera e Lussemburgo svelano un nuovo patrimonio, che ha spinto gli Elkann a versare 183 milioni al Fisco. John ai servizi sociali in un istituto dei salesiani, ai quali il trisnonno «regalò» una scuola.

agnelli

L’Eliseo persevera: Lecornu premier. Scelto un fedelissimo del presidente

Sébastien Lecornu (Getty)
Ieri le dimissioni di François Bayrou sfiduciato dall’Aula, il successore arriva a stretto giro: si tratta del ministro uscente delle Forze armate ed esponente del partito macronista, ala gollista. Nessun cambio di passo in vista, dunque.
francia

Edicola Verità | La rassegna stampa del 10 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 10 settembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Ecco i dividendi della guerra. La Germania venderà a Kiev i sistemi di difesa anti droni

Friedrich Merz (Ansa)
  • Per ripristinare le scorte Berlino vuol comprare Patriot Usa per 1,5 miliardi. All’Italia 15 miliardi di fondi Ue per il riarmo. La Kallas: stop al greggio di Mosca (ma dal 2027).
  • Intanto Friedrich Merz prevede tensioni con i socialdemocratici. Ma pure la sua base è in rivolta.

Lo speciale contiene due articoli.

germania

Mediobanca e Mps salgono in Borsa ma il Pd se la prende con il governo

L’europarlamentare del Pd Irene Tinagli (Imagoeconomica)
Vanno su entrambi i titoli dopo la fine dell’Opas. L’europarlamentare Irene Tinagli però parla di «statalismo».
opas mediobanca mps
