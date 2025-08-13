Boccata d’ossigeno per l’Ilva: c’è intesa sull’acciaio «pulito». Ma non si sa quando

2025-08-13
Vladimir Putin (Ansa)
Le mosse diplomatiche di alcuni Stati dell’Unione sono contraddittorie e non propedeutiche alla pace. A Est si nega la realtà delle conquiste di Vladimir, però in Medio Oriente si spinge per lo Stato di Palestina.
La faida tra Speranza e il suo dirigente sul «piano segreto»
Andrea Urbani (Imagoeconomica)
- Nell’aprile 2020 Andrea Urbani accennava a un documento sul Covid non divulgato. E si prese una lettera di richiamo dal ministro.
- La Carta garantisce la libertà di manifestare opinioni sgradite anche in sedi consultive.
Manfredi Catella e Beppe Sala (Imagoeconomica)
- I pm depositano lo scambio di messaggi tra il presidente di Coima e l’ex assessore Giancarlo Tancredi: dall’urbanistica alla comunicazione, l’imprenditore dettava la linea alla giunta. Che sosteneva i progetti per l’Agenzia Onu dei rifugiati proposti da un attore iscritto al Pd.
- Andrea Bezziccheri e Alessandro Scandurra liberi, per gli inquirenti le esigenze cautelari restano altissime.
La Meloni prepara lo scudo anti-Pechino
Giorgia Meloni (Ansa
Secondo Bloomberg il premier vuol ridurre la presenza cinese nelle aziende strategiche italiane (Pirelli, Ansaldo ecc) per evitare ripercussioni sugli affari negli Stati Uniti. L’ultimo raid Ue del Dragone è su Mediaworld. Palazzo Chigi attiverà i poteri speciali?