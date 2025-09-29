Adriano Scianca
2025-09-29

Da talento a raccomandata. Il voltafaccia dei media sul direttore d’orchestra

Da talento a raccomandata. Il voltafaccia dei media sul direttore d’orchestra
Beatrice Venezi (Ansa)
Fino al 2021, la lucchese Beatrice Venezi era ritenuta star assoluta, lo scandalo era che non avesse ruoli top. E fanno lo sciopero del trombone.
Subscribe
beatrice venezi

Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof

Festival della Scienza vietato a Leonardo per la rivolta dei prof
(Imagoeconomica)
Raccolta firme di accademici contro il colosso della difesa, che diserterà l’evento a Genova: «Ma non vendiamo armi a Israele».
Subscribe
festival scienza leonardo

La Flotilla tira dritto verso Gaza. Crosetto: rischio effetti drammatici

La Flotilla tira dritto verso Gaza. Crosetto: rischio effetti drammatici
(Getty Images)
Il ministro della Difesa riceve gli attivisti: «Li ho avvertiti, se forzano il blocco i pericoli sono elevatissimi senza alcun risultato umanitario». La replica secca: «Qui solo in ascolto, avanti verso la Striscia».
Subscribe
flotilla gaza

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 settembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 29 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 29 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

«Vi racconto la Flotilla: troppi interessi privati»

«Vi racconto la Flotilla: troppi interessi privati»
Nel riquadro, il fotoreporter Niccolò Celesti (Ansa)

Il fotoreporter Niccolò Celesti: «A bordo mancano trasparenza e rispetto, servirebbe meno protagonismo. Sul “Manifesto” hanno cercato di farmi passare per un instabile. Ho solo segnalato che non hanno calcolato pericoli e imprevisti».

Subscribe
flotilla niccolò celesti
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy