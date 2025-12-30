{{ subpage.title }}

2025-12-30

Truffa del Minnesota: milioni buttati per la finta integrazione

Truffa del Minnesota: milioni buttati per la finta integrazione

Fabio Dragoni ricostruisce il caso Minnesota: miliardi di dollari destinati ad aiuti umanitari e istruzione finiti in una rete di associazioni fantasma, scuole inesistenti e fondi pubblici bruciati nel silenzio dei grandi media.

La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terra

La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terra
I passeggeri camminano sotto un pannello LED che mostra i voli in ritardo durante le esercitazioni militari cinesi con fuoco vivo intorno a Taiwan (Ansa)
Pechino critica Panama, rientrata nell’orbita Usa, per la rimozione di un monumento.

La tensione nello Stretto di Taiwan è tornata a salire improvvisamente dopo una serie di manovre militari cinesi che hanno circondato l’isola in modo rapido e coordinato. Pechino ha avviato una vasta esercitazione senza preavviso, coinvolgendo Aviazione, Marina e Guardia costiera. Per Taipei si tratta di un’operazione di accerchiamento senza precedenti per estensione e tempistica.

cina taiwan
Il decreto c’è, le armi meno: la Lega esulta

Il governo approva l’ennesimo pacchetto a sostegno di Kiev, archiviando le polemiche politiche. Priorità agli aiuti umanitari e agli strumenti di difesa su pressing del Carroccio (e l’espressione «militari» sparisce dal titolo). Coperti i prossimi 12 mesi.

Il governo ha approvato l’ennesimo decreto per il sostegno militare e umanitario dell’Ucraina. Accompagnato da una serie di polemiche più di facciata che di sostanza, il provvedimento proroga a tutto il 2026 gli aiuti sia al governo sia «alla popolazione» del Paese invaso dalla Russia a febbraio del 2020. Il decreto è necessario per aggirare una legge del 1990, mai abrogata, che vieta l’invio di armi a Stati in guerra. Un divieto che è la mamma di tutta una serie di contorsioni linguistiche per dosare l’uso anche di un semplice aggettivo come «militare».

decreto ucraina
Guerra già vinta dai big della difesa. Ai loro azionisti ora vanno 5 miliardi

Record di dividendi nel 2025 per i colossi del settore nel Vecchio continente (a fronte della frenata americana). Così Ursula, cavalcando lo spauracchio dello zar, spera di evitare la strage di industrie causata dal green.

La guerra tra Russia e Ucraina ha già un vincitore: le grandi aziende della Difesa. Il Financial Times ha stimato che i colossi europei, quest’anno, distribuiranno in dividendi agli azionisti la bellezza di 5 miliardi di dollari, poco meno di 4 miliardi e mezzo di euro.

Il quotidiano britannico ha commissionato il calcolo al Vertical research partners, che ha misurato la crescita delle quote destinate agli investitori a partire dallo scoppio delle ostilità nell’Est. La tendenza che si registra nel Vecchio continente è opposta a quella osservabile Oltreoceano: negli Stati Uniti, i guadagni degli stakeholder hanno raggiunto un picco decennale nel 2023, ma poi sono precipitati insieme agli investimenti.

guerra ucraina
Frenata sull’accordo dopo le accuse russe: «Tentato raid ucraino contro casa di Putin»

Frenata sull’accordo dopo le accuse russe: «Tentato raid ucraino contro casa di Putin»
Volodymyr Zelensky e Donald Trump (Ansa)
  • Ira di Donald Trump per l’attacco. Kiev nega: «Bugie per minare l’intesa». Sergej Lavrov: «La nostra posizione negoziale cambierà».
  • Conquistati, secondo l’esercito, 334 insediamenti in 12 mesi e 700 chilometri quadrati a dicembre.

guerra ucraina
