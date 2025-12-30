{{ subpage.title }}

True
Laura Della Pasqua
2025-12-30

Gli stranieri fanno sparire 9 miliardi l’anno

Secondo Bankitalia, gran parte dei guadagni dei lavoratori immigrati non resta nel Paese: le rimesse pesano circa lo 0,5% del Pil e i residenti extra Ue versano solo il 23% dell’Irpef. Il flusso parte da Roma e Milano e riguarda Bangladesh, Pakistan e Marocco.

La narrazione più diffusa da chi vorrebbe un ingresso incontrollato di migranti è che questi contribuiscono a pagare le pensioni degli italiani (a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e della scarsa natalità nel nostro Paese) e alla crescita economica. I dati aggiornati della Banca d’Italia disegnano però un diverso scenario sul quale vale la pena di riflettere al di là di pregiudizi ideologici. Ovvero che gli introiti del lavoro degli immigrati, per una fetta consistente non rimangono in Italia, non sono spesi o investiti in Italia, ma vengono in gran parte spediti ai familiari dei Paesi d’origine.

Continua a leggereRiduci
immigrazione
True

Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’è

Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’è
Roberto Fico (Ansa)
Il Consiglio s’insedia dopo infinite trattative: Massimiliano Manfredi, fratello dem del sindaco di Napoli, eletto presidente grazie al centrodestra. L’opposizione: «Campo largo senza 10 voti». E Avs minaccia scossoni.

Partenza assai complicata per Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Ieri mattina si è insediato il Consiglio regionale, ma Fico si è ritrovato completamente solo sui banchi del «governo» della Campania: la giunta, infatti, non era stata ancora nominata. Veti e controveti hanno impedito all’ex presidente della Camera di presentarsi in Consiglio, come avrebbe desiderato, con la sua squadra di governo già nominata. Niente da fare, invece: a quanto risulta alla Verità a tenere ancora in ghiaccio le nomine degli assessori sono il caos in Casa riformista e nel Pd.

Continua a leggereRiduci
roberto fico campania
True

Signorini si sospende da Mediaset. Il Biscione approva la decisione

Signorini si sospende da Mediaset. Il Biscione approva la decisione
Alfonso Signorini (Ansa)
Dopo lo scandalo sollevato da Corona sul «sistema Gf», il conduttore si defila dalla tv.

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona che ha parlato di un «sistema» per accedere al Grande Fratello. La notizia della «pausa» da Mediaset è stata resa nota, nel pomeriggio di ieri, dai legali del giornalista, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello: «È intenzione di questa difesa denunciare ogni dettaglio di questa campagna calunniosa e diffamatoria, orchestrata con il chiaro intento di distruggere l’onorabilità, la rispettabilità e la brillante carriera del dottor Alfonso Signorini».

Continua a leggereRiduci
alfonso signorini

Truffa del Minnesota: milioni buttati per la finta integrazione

Truffa del Minnesota: milioni buttati per la finta integrazioneplay icon

Fabio Dragoni ricostruisce il caso Minnesota: miliardi di dollari destinati ad aiuti umanitari e istruzione finiti in una rete di associazioni fantasma, scuole inesistenti e fondi pubblici bruciati nel silenzio dei grandi media.

redazione digitale
True

La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terra

La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terra
I passeggeri camminano sotto un pannello LED che mostra i voli in ritardo durante le esercitazioni militari cinesi con fuoco vivo intorno a Taiwan (Ansa)
Pechino critica Panama, rientrata nell’orbita Usa, per la rimozione di un monumento.

La tensione nello Stretto di Taiwan è tornata a salire improvvisamente dopo una serie di manovre militari cinesi che hanno circondato l’isola in modo rapido e coordinato. Pechino ha avviato una vasta esercitazione senza preavviso, coinvolgendo Aviazione, Marina e Guardia costiera. Per Taipei si tratta di un’operazione di accerchiamento senza precedenti per estensione e tempistica.

Continua a leggereRiduci
cina taiwan
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy