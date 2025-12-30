True Eleonora Paone La Cina mostra i muscoli a Taiwan. Aerei in tilt: 100.000 persone a terra I passeggeri camminano sotto un pannello LED che mostra i voli in ritardo durante le esercitazioni militari cinesi con fuoco vivo intorno a Taiwan (Ansa)

Pechino critica Panama, rientrata nell’orbita Usa, per la rimozione di un monumento.La tensione nello Stretto di Taiwan è tornata a salire improvvisamente dopo una serie di manovre militari cinesi che hanno circondato l’isola in modo rapido e coordinato. Pechino ha avviato una vasta esercitazione senza preavviso, coinvolgendo Aviazione, Marina e Guardia costiera. Per Taipei si tratta di un’operazione di accerchiamento senza precedenti per estensione e tempistica.Taiwan è un’isola di 23 milioni di abitanti che si governa in modo autonomo, ma che la Cina considera parte integrante del proprio territorio. È uno dei principali nodi geopolitici del mondo e ogni mossa militare attorno all’isola ha un significato che va ben oltre l’Asia orientale.Secondo le autorità taiwanesi, l’Esercito popolare di liberazione ha schierato 89 aerei militari e 28 unità navali, delimitando cinque zone di interdizione marittima e aerea valide per 48 ore. Le aree interessate ricadono all’interno della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan e di fatto bloccano l’accesso ai principali porti e alle rotte commerciali. A completare il dispositivo, quattro formazioni della Guardia costiera cinese stanno pattugliando l’intero perimetro dell’isola, muovendosi da Nord e da Sud e concentrandosi soprattutto nell’area Sudorientale, vicino alla città di Hualien.L’operazione è stata battezzata da Pechino «Missione di giustizia». Nella narrazione ufficiale si tratta di un’azione «legittima e necessaria» per difendere la sovranità e l’unità nazionale. Il ministero degli Esteri ha parlato di un «avvertimento serio» contro le spinte indipendentiste e contro le interferenze esterne, accusando in particolare gli Stati Uniti di sostenere Taipei sul piano militare. Secondo Pechino, questo approccio rischia di trasformare lo Stretto di Taiwan in una zona di instabilità permanente.Le esercitazioni prevedono anche l’uso di munizioni reali nelle acque che separano l’isola dalla Cina continentale. I media ufficiali cinesi hanno diffuso immagini dei principali sistemi d’arma impiegati: caccia stealth, radar aerotrasportati, missili balistici e antinave schierati lungo la costa, oltre ai bombardieri H-6 impegnati nel controllo delle aree marittime.Da Taipei la risposta è stata immediata. La presidenza ha definito le manovre una «provocazione unilaterale», mentre il governo parla di «intimidazione militare». Il ministro della Difesa ha assicurato che le forze armate sono in stato di massima allerta. Colonne di mezzi corazzati sono state dispiegate verso le postazioni anti sbarco, rendendo visibile alla popolazione il livello di allarme.Le conseguenze si riflettono anche sul traffico civile. Sono 857 i voli commerciali programmati nelle aree interessate dalle manovre, con circa 100.000 passeggeri rimasti a terra. Per ragioni di sicurezza, almeno 74 collegamenti sono stati cancellati, causando disagi negli aeroporti regionali.Gli Stati Uniti hanno reagito inviando un drone da sorveglianza Triton della Us Navy, decollato dalla base giapponese di Okinawa, mentre anche Tokyo ha effettuato una missione di ricognizione aerea. Il Giappone considera da tempo un’eventuale crisi su Taiwan una minaccia diretta alla propria sicurezza.Il confronto tra Cina e Occidente si riflette anche lontano dall’Asia. A Panama, le autorità locali hanno ordinato la rimozione di un monumento dedicato al contributo della comunità cinese alla costruzione del Canale. La decisione ha provocato una protesta ufficiale di Pechino, che la interpreta come un gesto politico ostile, inserito nel recente riallineamento del Paese centroamericano verso Washington.Nel complesso, gli sviluppi confermano una fase di crescente pressione geopolitica, con Taiwan al centro di un confronto che coinvolge equilibri militari, rotte commerciali e infrastrutture strategiche globali.