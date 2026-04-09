True Boni Castellane Mamdani paga per tenersi i poveri Zohran Mamdani (Ansa)

La Grande Mela spende per ogni senzatetto più soldi rispetto al reddito medio di una famiglia americana: lo scopo è mantenere in vita la macchina degli aiuti, non aiutare.Prima o poi bisognerà chiarire se la povertà debba essere eliminata o quantomeno ridotta oppure preservata come un animale in via di estinzione e magari estesa a sempre più persone. Si tratta di uno dei grandi dilemmi che attraversano la Sinistra globalista alle prese col nuovo mondo che ha creato, un mondo di paradossi insanabili, primo fra tutti quello basato sulla divergenza tra welfare ed immigrazionismo. Le ultime statistiche ufficiali dello Stato di New York hanno certificato un dato che più che un’anomalia contabile rappresenta un paradigma ideologico: la città ha speso 81.705 dollari per ogni senzatetto «non ospitato» (cioè senza dimora né rifugio temporaneo) superando il reddito mediano di una famiglia americana che è di 81.228 dollari. Quei fondi, tuttavia, non raggiungono direttamente gli individui in condizione di povertà ma finiscono nel sistema di gestione che sotto il socialista Zohran Mamdani ha assunto un valore simbolico centrale. Indicando nel Sudafrica post-apartheid il modello di riferimento per New York, Mamdani si conferma un campione di ironia involontaria giacché il Sudafrica, ipotetico esempio virtuoso di redistribuzione, si mostra oggi come uno Stato oberato da migrazioni interne ed esterne, con fondi sociali catturati da élite burocratiche e con un welfare che non riduce la povertà ma la espande.Il caso newyorkese non è un semplice fallimento amministrativo ma la dimostrazione di un collasso strutturale del welfare occidentale in quanto base ideologica di ogni attuale politica progressista che tende a trasformare la povertà da problema a requisito sistemico. Questo rovesciamento genera un conflitto insanabile proprio nei confronti di quei diritti umani e costituzionali che dovrebbero fondare il patto sociale moderno per come incessantemente ribadito, da sinistra, in ogni circostanza. Negli ultimi venticinque anni il paradosso teorico del welfare universale è esploso proprio a causa dell’immigrazionismo illimitato giacché gli attori pubblici hanno teso a massimizzare le risorse a propria disposizione e il proprio ambito d’azione grazie alla sovrapposizione tra il proprio ruolo e il cosiddetto «bene comune», facendo della povertà un bene pubblico da amministrare e non da eliminare. In questo assetto sono proprio i più deboli e vulnerabili, spesso caduti nella povertà per circostanze esistenziali, a venir estromessi dalla società o diluiti nella massa emergenziale immigrata perdendo visibilità agli occhi dello stesso sistema assistenziale. Un’immigrazione concepita come non limitabile e l’espansione costante del suo sistema di gestione a fronte di fondi statali «finiti» per definizione conduce al collasso dei bilanci pubblici ed all’insostenibilità del sistema sociale stesso che crolla sotto lo squilibrio, l’ingiustizia e il degrado che genera, nella sostanziale indifferenza del sistema sociale di gestione che, a fronte di sempre maggiori disagi, non fa altro che chiedere sempre più fondi e poteri per gestirli. Ma alla base degli Stati moderni, alla base delle Dichiarazioni dei diritti e delle Costituzioni, esistono limiti precisi dei poteri e non obblighi redistributivi infiniti; aggirare questi limiti per alimentare il «complesso della povertà» equivale a una mutazione autoritaria del contratto sociale attraverso l’uso di una retorica radicale che ha come obiettivo di fatto la povertà strutturale. Un malinteso francescanesimo degenerato in perpetuazione della povertà che ignora come lo stesso Francesco d’Assisi considerasse la povertà come costitutiva, e quindi come occasione di santificazione, ma mai e poi mai come istanza sociale da aggredire in senso rivoluzionario né tanto meno come di cuore stesso dell’idea di Stato e società. Se il sistema di gestione di una condizione riconosciuta come problema non risolve questo problema allora lo sta istituzionalizzando attraverso un sistema di gestione che ha come interesse primario la cura dell’esercito di operatori sociali e solo in seconda battuta la soluzione del problema in sé, soluzione che, paradossalmente, se fosse ottenuta porterebbe all’implicito smantellamento del sistema di gestione stesso. Senza riconoscere il conflitto tra universalismo astratto e sostenibilità concreta, il «dispotismo gentile» del welfare illimitato si sta già trasformando in crisi democratica aperta, proprio come avviene in tutte le realtà sociali che la Sinistra indica come punti di riferimento o ideali da raggiungere. Forse sta proprio nell’antico concetto di «limite» la chiave per comprendere il fondamento sociale nell’epoca di un globalismo che ha assunto il paradigma dell’illimitatezza finanziaria sovrapponendola ad una realtà fatta di cose, persone e risorse limitate e chiamando, allo stesso tempo, ogni limite «ingiustizia». Sull’espansione illimitata dei desideri e delle devianze si pensava di poter costruire un mondo di servizi illimitati, di gestioni sempre più pervasive e di addetti sempre più numerosi tralasciando la grande questione del limite delle risorse. Ancora una volta la società subisce i danni di quel Marxismo che pensava la scarsità come un complotto ai danni dei poveri per risolvere la quale sarebbe bastato universalizzare risorse e bisogni. Lo stanno applicando alla lettera.