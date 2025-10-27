Antonio Rossitto
VOTAntonio | Le correnti Dem alle grandi manovre

Schlein aveva promesso di abolirle. Ma i potentoni del Pd sono scatenati

«Aumenta la violenza sulle donne perché la famiglia è in crisi»

Daniela Ferolla (Ansa)
La conduttrice Rai Daniela Ferolla: «Dopo Miss Italia ho corso pericoli, ma sono scappata. Educazione sessuale? Serve educazione al rispetto».
Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 ottobre 2025. Ospite Marco Pellegrini del M5s. L'argomento del giorno è: "La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina"

Caso Ramy, seconda bocciatura: il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura

Caso Ramy, seconda bocciatura: il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura

Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione.

Salvini: «Piano casa scoperto nel 2026, coprano le banche»

Salvini: «Piano casa scoperto nel 2026, coprano le banche»play icon
Matteo Salvini (Ansa)

Il ministro durante un intervento al Green Building Forum: «Le banche collaborino con gioia».

