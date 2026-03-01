True Patrizia Floder Reitter «Grazie alla “Verità” la morte di Francesca causata dal vaccino non sarà archiviata» (Ansa). Nel riquadro, Francesca Tuscano

Il legale della famiglia Tuscano dopo che il gip ha rigettato l’istanza: «Ora i pm interroghino i membri del Cts e Roberto Speranza».«Se non fosse stato per La Verità che ha fatto il lavoro che doveva svolgere la Procura, la richiesta di archiviazione presentata dal pm sarebbe stata accolta». È molto soddisfatto l’avvocato civilista Federico Bertorello, che assieme al collega del penale Salvatore Bottiglieri difende gli interessi dei genitori di Francesca Tuscano, la trentaduenne insegnante genovese colpita da Trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino (Vitt) dopo la prima dose di Astrazeneca e deceduta il 4 aprile 2021.I legali chiedevano la prosecuzione delle indagini, gli articoli e gli audio pubblicati dalla Verità erano alla base dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata lo scorso 4 dicembre da Arianna Ciavattini della Procura di Genova nel procedimento penale a carico di ignoti per la morte di Francesca. Si trattava delle videoregistrazioni di riunioni del Cts acquisite dai carabinieri del Nas di Genova in relazione all’indagine per la morte di Camilla Canepa, la studentessa che il 15 maggio 2021 partecipò a un open day vaccinale con Astrazeneca organizzato dalla Regione Liguria e che morì il 10 giugno, pure lei per una sindrome Vitt. La Verità le pubblicò lo scorso agosto, rivelando dubbi, contrapposizioni e anche «insistenze ministeriali» dichiarate da vari componenti in merito all’utilizzo di Astrazeneca negli under 60. «Ora auspichiamo che la Procura senza timori interroghi tutti i membri del Comitato tecnico scientifico, l’allora presidente dell’Aifa Giorgio Palù, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, per verificare come scritto dal gip se nel marzo 2021 o addirittura prima fossero già note le conseguenze pericolose del vaccino Astrazeneca. Elementi questi portati all’attenzione anche dalle perizie mediche, compresa quella disposta dalla Procura in seguito al decesso», dichiarano i due avvocati. Aggiunge Bertorello: «Come coordinatore del collegio difensivo che si occupa del caso, sotto il profilo dell’azione civile mi auguro che l’indagine penale ora riaperta porti nuovi elementi che consentano di chiedere il risarcimento dei danni al ministero della Salute». Sono bastate 24 ore al gip Angela Maria Nutini del tribunale di Genova per accogliere l’opposizione alla richiesta di archiviazione e ordinare la riapertura delle indagini. Nell’ordinanza di venerdì, il gip scrive a chiare lettere: «Appare necessario che il pm valuti il compimento di ulteriori attività investigative ritenute utili al fine di individuare possibili responsabilità nell’ambito dell’organizzazione ed attuazione della campagna vaccinale con il vaccino Astrazeneca, e condotte che possano avere causalmente contribuito a cagionare colposamente la morte di Tuscano Francesca». Il pm ha cinque mesi di tempo per effettuare nuove indagini e il messaggio del gip è chiarissimo: va accertato se nella catena di comando ministeriale ci siano state responsabilità di Speranza e dei suoi durante la fase di somministrazione dei vaccini in merito all’utilizzo di Astrazeneca. «Quantomeno nei confronti delle giovani donne in età fertile, e soprattutto che fruivano della pillola anticoncezionale come Francesca Tuscano», sottolinea Bertorello. Nel provvedimento, infatti, il giudice ricorda che prima della vaccinazione dell’insegnante, avvenuta il 22 marzo 2021 al polo vaccinale della struttura nota a Genova come Albergo dei poveri, «erano già comunque emerse perplessità a livello europeo sull’opportunità della sua somministrazione alla fascia della popolazione più giovane». L’Italia aveva precauzionalmente sospeso la somministrazione di Vaxzevria, poi Aifa aveva revocato il divieto ma per la dottoressa Nutini «occorre interrogarsi sull’eventuale necessità ed esigibilità di mantenere il divieto di utilizzo, quantomeno in presenza di fattori oggettivi predisponenti al rischio di trombosi, quali l’uso di estroprogestinici, considerato che nel caso di specie la vittima indicava nel modulo di consenso informato di assumere la pillola anticoncezionale». Mentre nell’informativa nemmeno si accennava al concreto rischio di trombosi, e di quali fossero i casi a rischio. Il gip cita la sentenza 32423 della Cassazione, che nel 2008 affermava: «In tema di lesioni colpose provocate dalla somministrazione di farmaci, ai fini della sussistenza del consenso informato non basta comunicare al paziente il nome del prodotto che gli sarà somministrato accompagnato da generiche informazioni, occorrendo indicare gli eventuali effetti negativi della somministrazione, in modo da consentire una congrua valutazione del rapporto costi-benefici del trattamento, che tenga conto anche delle possibili conseguenze negative».La giovane insegnante si era vaccinata il 22 marzo 2021; il 3 aprile, i genitori con i quali viveva la trovarono a letto, priva di coscienza. Il 118 la trasportò in stato comatoso all’Ospedale San Martino di Genova dove una Tac dell’encefalo rivelò una vasta emorragia celebrale, associata a trombosi dei seni venosi. Francesca venne trasferita nel reparto di Rianimazione dove la mattina del 4 aprile venne certificata la sua morte cerebrale. Il riconoscimento dello Stato per i genitori della giovane donna è stato irrisorio, poco più di 77.468,53 euro. «La riapertura delle indagini e possibilmente un rinvio a giudizio aprono uno spiraglio per ottenere il risarcimento dei danni», si augura Bertorello che intanto ringrazia il gip per un provvedimento unico in Italia. «Le richieste di archiviazione in casi di morte per vaccino Covid sono sempre state accettate». Ringraziamenti giunti anche da Fratelli d’Italia, che in una nota ha espresso apprezzamento «per la decisione del gip di Genova Angela Nutini». «Anche la commissione Covid», si legge, «grazie all’impulso di Fratelli d’Italia, è attualmente impegnata proprio all’analisi degli effetti avversi da vaccino Covid. Il lavoro della magistratura potrebbe essere quindi prezioso per affiancare il nostro lavoro in commissione».