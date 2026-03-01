{{ subpage.title }}

Boni Castellane
2026-03-01

Epstein odiava la Chiesa di Roma perché si oppone al male del mondo

Jeffrey Epstein (Ansa)
Per lui l’idea che ogni persona abbia pari valore è «il peggio del Cattolicesimo». Un astio spiegabile col fatto che questa istituzione è l’unico vero argine a quel «pensiero calcolante» che riduce gli esseri umani a mezzo.

Mentre i coniugi Clinton dichiarano di non sapere chi siano gli invitati al matrimonio della figlia, chi siano i principali donatori della loro Fondazione e di essere stati all’oscuro dei comportamenti scorretti di Jeffrey Epstein, possiamo senza dubbio affermare che esistono due piani di lettura degli Epstein files.

caso epstein
True

Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europee

(Ansa)
  • L’Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti. A Rio si moltiplicano attacchi politici e minacce fisiche contro i gruppi del Vecchio continente.
  • I giapponesi lodano le nostre piccole e medie imprese che hanno resistito ai dazi di Donald Trump. Buoni i numeri dei marchi di lusso.

Lo speciale contiene due articoli

mercati
True

Documenti falsi per i clandestini. Presi pure funzionari di prefettura

A Crotone la Procura indaga su 93 ingressi. Nei guai per fuga di notizie un poliziotto.

Nell’inchiesta sull’immigrazione clandestina della Procura di Crotone, che ieri ha fatto notificare dagli investigatori della Digos dieci avvisi di conclusione delle indagini preliminari, non ci sono gommoni o sbarchi: ci sono delle scrivanie di funzionari della Prefettura, i documenti per attestare le assunzioni degli immigrati e i nulla osta. Poi 93 ingressi. Illegali.

cronache dell'invasione

Cappella Sistina: inizia il restauro del Giudizio Universale

True
Cappella Sistina: inizia il restauro del Giudizio Universaleplay icon

Via al processo di manutenzione del Giudizio Universale di Michelangelo all’interno della Cappella Sistina. «Ci siamo accorti che c’era uno stato sottilissimo bianco, che si è scoperto essere un sale – il lattato di calcio», ha spiegato Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani. «Lo toglieremo con acqua distillata e carta giapponese», ha spiegato il capo restauratore Paolo Violini.

restauro cappella sistina
