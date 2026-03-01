{{ subpage.title }}

C’è un «Sistema» che si può abbattere solo votando Sì al referendum

Nel riquadro, il Pm Annalisa Imparato (Getty Images)
I colleghi per il No temono il sorteggio perché la mia categoria avrebbe le stesse regole degli altri dipendenti pubblici italiani.

Gli italiani, se vogliono far finire il «sistema» svelato dal caso di Luca Palamara, il prossimo 22 e 23 marzo, non potranno che votare Sì alla domanda referendaria. Vedete, il meccanismo di cui faceva parte l’ex capo dell’Anm descritto nel libro Il Sistema, era a tutti gli effetti un’organizzazione stabile, con ruoli statutariamente definiti.

referendum giustizia

Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

L’Arabia saudita aumenta l’export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull’energia. Gas dall’Artico per l’Ue. Sale il petrolio, inflazione su?

sergio giraldo mai dire blackout
True

I missili eliminano la Guida suprema regalando più potere ai Pasdaran

Il raid chirurgico annienta figure chiave della Difesa e dei Guardiani della rivoluzione. Confermata in serata pure la morte di Khamenei: «Ritrovato il cadavere». I miliziani intanto si preparano a gestire la transizione.

Khamenei è morto. Lo ha confermato in serata un funzionario israeliano - citato sia da Channel 12 che da Sky News Arabia - secondo il quale il corpo sarebbe stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran. Il destino della Guida Suprema iraniana aveva lasciato con il fiato sospeso l’Iran, perché il futuro del regime ruota attorno alla sorte del suo leader.

iran
True

Blitz di Trump: ucciso Khamenei. Il regime iraniano è alle corde

L'ayatollah Ali Khamenei (Getty Images)
  • Usa e Israele attaccano: il corpo del leader trovato in serata. Teheran bombarda Qatar, Arabia, Emirati e Kuwait: decine di italiani bloccati. Il presidente Usa: «Posso chiuderla in pochi giorni».
  • Un primo bilancio parla di oltre 200 morti. Starmer: «Coinvolti anche jet britannici».

Lo speciale contiene due articoli.

guerra usa iran
True

Centri sociali ed ex Br fanno festa. Impedirono 50 sfratti: tutti salvi

Centri sociali ed ex Br fanno festa. Impedirono 50 sfratti: tutti salvi
L'ex sede del centro popolare occupato «Gramigna» di Padova (Ansa)
Dopo 11 anni, reato prescritto per 75 attivisti pro occupazioni di Padova. Avevano addirittura minacciato dei non udenti, legittimi assegnatari di uno stabile. Tra gli imputati due nomi legati alle nuove Brigate rosse.

Un’organizzazione dedita all’occupazione abusiva di appartamenti ed edifici pubblici, che per anni ha imperversato a Padova e dintorni. Così almeno l’hanno definita gli uomini della Digos che hanno indagato 75 persone, accusandone alcune di associazione a delinquere, occupazione abusiva, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il tribunale, di fronte alle accuse, ha decretato il liberi tutti: non perché i fatti non sussistano, ma in quanto il processo è arrivato troppo tardi, con una sentenza emessa 11 anni dopo l’accertamento degli abusi. I giudici perciò hanno dichiarato prescritti i reati e buonanotte ai suonatori, anzi: agli occupatori.

centri sociali
