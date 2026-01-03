True Sergio Giraldo Iran ridotto in miseria e minacciato da Trump Masoud Pezeshkian (Ansa)

Continuano le proteste contro il regime di Teheran: commercianti e mercanti furiosi per il crollo della valuta nazionale, il rial ha perso il 60% del suo valore dall’estate scorsa. Avvertimento dagli Usa: se uccidete i manifestanti interverremo militarmente.L’Iran torna al centro dell’attenzione internazionale. La Repubblica Islamica è scossa da disordini in oltre trenta città, da Fasa a Lordegan, oltre alla capitale Teheran. Secondo alcune fonti, difficili da verificare, i disordini iniziati domenica scorsa hanno causato sette morti, 33 feriti e 119 arresti.Le notizie sono frammentarie a causa della difficoltà di comunicazione con un Paese sempre più arroccato. Il potere della Guida Suprema, l’ottantaseienne Ali Khamenei, scivola in un viale del tramonto segnato dalla fragilità fisica e politica, mentre per le strade dell’Iran la popolazione manifesta la propria rabbia contro il regime. A differenza delle precedenti ondate di dissenso, la scintilla che sta incendiando il Paese in questi giorni non è divampata nelle università, ma nel cuore dell’economia tradizionale, il Grande Bazaar di Teheran. Sono i commercianti e i mercanti, un pilastro storico della società iraniana, ad aver dato il via alle proteste dopo un crollo verticale della valuta nazionale, il rial, che ha perso il 60% del suo valore dall’estate scorsa. L’inflazione alimentare ha raggiunto il 64,2%, la seconda più alta al mondo, rendendo i beni di prima necessità un lusso inaccessibile per milioni di famiglie. Il regime scricchiola sotto la pressione delle sanzioni. La catastrofe economica è il risultato delle sanzioni internazionali che dal 2018 isolano il Paese dal sistema finanziario globale. L’Iran, pur essendo una superpotenza energetica, vive il paradosso di un’economia in bancarotta. Il regime dispone delle maggiori riserve di petrolio e gas al mondo, ma ne vende meno di due milioni di barili al giorno quasi esclusivamente alla Cina, ben al di sotto della produzione potenziale. In più, la sua capacità di raffinazione rimane limitata. Questo squilibrio, unito all’impossibilità di accedere ai mercati dei capitali, genera flussi economici negativi che prosciugano le riserve nazionali, lasciando la popolazione nell'oscurità a causa di continui blackout elettrici e razionamenti idrici. I consumatori iraniani, abituati a beni europei, hanno dovuto adattare i consumi a causa del riorientamento degli scambi commerciali verso Cina e Russia, mentre l’inflazione colpisce il potere d’acquisto.Sul piano militare, il mito dell’invincibilità della Repubblica Islamica è stato sepolto sotto le macerie della guerra dei dodici giorni dello scorso giugno. L’attacco combinato di Israele e Stati Uniti ha messo a nudo la vulnerabilità di Teheran. Israele ha colpito con attacchi mirati installazioni militari e città, mentre gli Usa hanno lanciato bombe anti-bunker sui siti nucleari tra le montagne dell’Iran, distruggendo le ambizioni nucleari iraniane. Il regime ne è uscito indebolito, considerato incapace di controllare il proprio spazio aereo e infiltrato dall’intelligence nemica. La deterrenza degli Ayatollah appare oggi molto meno temibile di un anno fa, ma il regime di Teheran continua a mostrare il suo volto brutale. Circa un mese fa l’attivista e Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata nuovamente arrestata a Mashhad, brutalmente picchiata dalle forze di sicurezza nonostante le precarie condizioni di salute. Nelle strade di Teheran si nota un insolito allentamento delle rigide norme sul velo. Molte donne non lo indossano più e la polizia morale sembra essere scomparsa dalle strade. Non si tratta però di una vera riforma. Come sottolineato da alcune fonti interne riportate dai quotidiani americani, queste aperture sul velo sono solo un allentamento momentaneo dettato dalla paura. Il regime, preoccupato dalla possibile insurrezione generale, preferisce non inasprire ulteriormente gli animi su questioni sociali.Restano i numeri agghiaccianti delle esecuzioni compiute in Iran nel 2025: oltre 1.870 persone messe a morte dal governo, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Solo dal primo novembre sono state eseguite più di 490 condanne. In questo scenario, il presidente americano Donald Trump, dopo il vertice a Palm Beach con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha lanciato un avvertimento attraverso i social media. Trump ha diffidato esplicitamente il regime iraniano dall’aprire il fuoco sulla folla in rivolta, dichiarando che gli Stati Uniti sono carichi e pronti a intervenire militarmente se Teheran dovesse rispondere con il sangue alle proteste pacifiche: «Se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro abitudine, gli Stati Uniti d'America verranno in loro soccorso. Siamo pronti a partire», ha dichiarato il presidente sui social media. Gli ha risposto prontamente Ali Larijani, consigliere di Ali Khamenei, che sul social X ha scritto: «Trump dovrebbe sapere che qualsiasi interferenza americana in questa questione interna equivarrebbe a destabilizzare l’intera regione e a danneggiare gli interessi americani. Dovrebbe stare attento con i suoi soldati».L’atteggiamento degli Stati Uniti, che parallelamente proseguono i negoziati sul nucleare con Teheran, sarà fondamentale per capire come la vicenda potrà evolversi.