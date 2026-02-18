{{ subpage.title }}

Gianluca Baldini
2026-02-18

La sentenza che spaventa Stellantis: cassa integrazione, gestione sballata

L’azienda dovrà risarcire una lavoratrice di Termoli lasciata quasi sempre a casa.

Stellantis Europe è stata condannata dal Tribunale di Larino a pagare a una lavoratrice dello stabilimento di Termoli la differenza tra lo stipendio pieno e quanto ha ricevuto con la cassa integrazione, più interessi e rivalutazione.

Wadi Rum, il deserto giordano verso un futuro senza plastica grazie all’Italia

Il deserto di Wadi Rum in Giordania (iStock)

Il deserto giordano patrimonio Unesco inizia a liberarsi dalla plastica grazie a Plastic Free Onlus. Il progetto punta a proteggere l’ecosistema, creare 100 posti di lavoro e coinvolgere le comunità locali, con particolare attenzione alle donne.

Ferretti torna sul palco alla fine del mondo

Giovanni Lindo Ferretti (Getty Images)
Dopo aver ripubblicato una nuova versione del volume «Ora et labora», il cantante leader dei Cccp lascia il suo eremo e si esibisce per un ultimo concerto. «Doveva essere solo un’intervista per il film “Kissing Gorbachov” ma il ritrovarci ci ha travolti», ha rivelato.

Per Giovanni Lindo Ferretti l’opzione Benedetto non vale. Ci ha provato a ritirarsi nel suo eremo, nel suo personale monastero costruito in montagna, tra gli animali e le pietre che parlano all’anima, barbaro combattente a riposo in un mondo che si faceva sempre più estraneo: «Si avvicinano i 70, i miei settant’anni. Reminiscenze bibliche. Scampato, il mio ultimo cane è alla fine dei suoi giorni, Tre e l’Una, i miei ultimi cavalli, hanno 26 e 22 anni. Siamo tutti vecchi, io sempre più antico». Ma il mondo bussa alla porta del monastero, una bussata pressante. La vita non ci appartiene, dunque ci è dato di scegliere fra le circostanze che piovono dal Cielo. «Non sono mai i pensieri, per quanto ragionevoli e ragionati con ottime intenzioni, ad essere significativi, significativo è l’accadere, significativa l’attenzione che vi si pone».

Fontana epocale: la più medagliata di sempre

Arianna Fontana (Getty)
Davanti a Giorgia Meloni, la pattinatrice conquista l’argento nella staffetta Short track: 14 podi in cinque edizioni dei Giochi, superato Edoardo Mangiarotti. Che beffa per Pietro Sighel. L’eterno Federico Pellegrino, 35 anni, chiude la carriera con un bronzo nella Sprint a squadre, supportato dall’erede Elia Barp.

Stoccata d’argento. Con il secondo ruggito olimpico, Arianna Fontana infilza un record storico: 14 medaglie, ora è l’atleta italiana più vincente di sempre. Dopo 66 anni batte il primato di Edoardo Mangiarotti, contento che a superarlo sia una tigre con i pattini, formidabile e letale com’era lui con il fioretto. Nella staffetta dello Short track, l’oro va alla Corea del Sud, il bronzo al Canada.

Ai dipendenti pubblici liquidazione a rate «sennò la spendono»

Imagoeconomica
Da Monti in poi, soldi col contagocce. Ora il ricorso alla Consulta. Lo Stato si giustifica: così i pensionati evitano acquisti irrazionali.

Oltre al danno, la beffa. Lo Stato non solo decide in modo del tutto arbitrario di disporre dei soldi del lavoratore ma come giustificazione tira in ballo tesi psicologiche. Il caso del Tfs, il trattamento di fine servizio, ovvero la liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici al termine della vita lavorativa e che l’Inps, l’ente erogatore, vuole continuare a pagare con il contagocce, torna sul tavolo della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del suo differimento. Questa commedia dell’assurdo si trascina dal 2010 (atto di nascita) per poi prendere la forma attuale nel 2011, con il decreto Salva Italia, quando in piena emergenza spread il governo Monti chiese, o meglio, impose, agli italiani di stringere la cinghia, a cominciare dai dipendenti pubblici. Non trovando altro modo per colmare i buchi di bilancio, il governo mise le mani sulle liquidazioni e decise che, anziché essere versate in una unica soluzione, a fine servizio, sarebbero state scaglionate per tranche.

