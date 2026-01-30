{{ subpage.title }}

True
Stefano Graziosi
and
Stefano Piazza
2026-01-30

Khamenei assediato dalla flotta di Trump. «Regime change» come in Venezuela?

Khamenei assediato dalla flotta di Trump. «Regime change» come in Venezuela?
Ali Khamenei (Ansa)
  • Gli Usa alzano il pressing sull’Iran con dieci navi da guerra. I russi pronti a evacuare la centrale nucleare di Bushehr.
  • Via libera per inserire i pasdaran tra le organizzazioni terroristiche. Kallas: «La repressione non sia impunita». Nuovo pacchetto di sanzioni da Bruxelles.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
iran
True

Pure Berlino fa muro su Kiev nell’Ue: «L’adesione nel 2027 non è fattibile»

Pure Berlino fa muro su Kiev nell’Ue: «L’adesione nel 2027 non è fattibile»
Volodymyr Zelensky e Friedrich Merz (Ansa)
Zelensky pretende un iter accelerato, ma ora Merz fa le veci di Orbán: «Vanno soddisfatti tutti i criteri». La Casa Bianca: «Putin eviterà bombardamenti per una settimana a causa delle rigide temperature».

L’ultimatum lanciato dal leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, sulla data entro cui l’Ucraina deve aderire all’Ue, ovvero il 2027, non ha incontrato il parere favorevole nemmeno dei suoi alleati più stretti. Lapidario è stato infatti il commento del cancelliere tedesco, Friedrich Merz: «L’adesione il 1° gennaio 2027 è fuori questione. Non è possibile». Anche perché ha ricordato che ci sono regole e iter da rispettare che richiedono diversi anni. L’unica apertura concessa da Merz è che si può «lentamente avvicinare l’Ucraina all’Unione europea lungo il percorso».

Continua a leggereRiduci
ucraina ue

Tivù Verità | Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'Ice

Tivù Verità | Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'Iceplay icon

Gianluigi Paragone fa il punto su quello che succede in Minnesota e chiarisce: «Le forze dell'ordine italiane non sono così, ma da noi la sinistra tifa per gli spacciatori».

francesco borgonovo tivù verità

I Paesi con il più basso debito pubblico al mondo

I Paesi con il più basso debito pubblico al mondoplay icon
content.jwplatform.com
pillole di numeri
True

«La frana di Niscemi è peggio del Vajont». Stop a tasse e mutui

«La frana di Niscemi è peggio del Vajont». Stop a tasse e mutui
Ansa
Fi: fondi del Ponte per il maltempo. Poi ritratta. Alt di Salvini. La sinistra a Musumeci: si dimetta. Si muove la Procura di Gela.

«Io do soltanto un dato: in questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont»: le parole del capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ospite al programma Start di Sky Tg24, rendono l’idea delle gigantesche dimensioni della frana di Niscemi.

Continua a leggereRiduci
niscemi
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy