True Stefano Piazza I missili eliminano la Guida suprema regalando più potere ai Pasdaran

Il raid chirurgico annienta figure chiave della Difesa e dei Guardiani della rivoluzione. Confermata in serata pure la morte di Khamenei: «Ritrovato il cadavere». I miliziani intanto si preparano a gestire la transizione.Khamenei è morto. Lo ha confermato in serata un funzionario israeliano - citato sia da Channel 12 che da Sky News Arabia - secondo il quale il corpo sarebbe stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran. Il destino della Guida Suprema iraniana aveva lasciato con il fiato sospeso l’Iran, perché il futuro del regime ruota attorno alla sorte del suo leader.Il giallo è durato per tutta la giornata di ieri, segnata dalla «Furia epica» di Usa e Israele. Un alto funzionario israeliano si era sbilanciato nel pomeriggio: «Cadremmo dalle sedie se Khamenei apparisse in diretta tv». La morte del genero e della nuora del leader, definiti «martiri» dai media iraniani, erano invece già acclarati.Poi erano state le parole di Benjamin Netanyahu a dare chiari segnali: «Secondo molti segnali Khamenei è morto». Il leader israeliano, che ha detto di aver visto la foto del cadavere, mostrata anche a Donald Trump, ha ringraziato quest’ultimo per l’operazione, «foriera di pace». Non solo, secondo Bibi, «Teheran non può avere armi che ci minacciano, l’operazione continuerà. Il popolo iraniano scenda in piazza». The Donald, dal canto suo, apre invece a un’operazione lampo, di pochi giorni.Il figlio del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nel frattempo ha affermato che i tentativi di assassinio del padre sono falliti, assicurando che è in buona salute.Fonti israeliane annunciano l’eliminazione di Mohammad Pakpour, capo dei Guardiani della rivoluzione, del generale Ali Shamkhani, figura chiave dell’apparato di sicurezza, del ministro della Difesa, Amir Hatami, e del capo della magistratura, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei. Si tratta di perdite devastanti per l’architettura politico-militare della Repubblica islamica: una «decapitazione» mirata dei centri nevralgici del potere. Il dato strategico che emerge è la precisione dell’operazione. Americani e israeliani sembrano aver colpito con informazioni puntuali su tempi e luoghi, segno di un’intelligence penetrante. Ora si può immaginare uno scenario simile a quello venezuelano, con una parte della leadership pronta a negoziare per sopravvivere? Al momento appare improbabile. Nessuno, nelle élite di Teheran, ben diverse dal quelle di Caracas, ha interesse a esporsi in una fase così fluida. Anche Reza Pahlavi, che ambirebbe a rientrare come figura di transizione, resta divisivo e privo di reale esperienza. La sua eventuale ascesa non rappresenterebbe una soluzione automatica, né garantirebbe coesione. L’interrogativo è un altro: l’operazione mira al regime change o al contenimento definitivo del programma nucleare? Probabilmente entrambe. La Repubblica islamica è costruita attorno alla figura della Guida Suprema. Dal 1989 Khamenei non è soltanto un’autorità religiosa, ma il perno politico, strategico e militare del sistema. La Costituzione affida all’Assemblea degli Esperti la nomina del successore. In caso di «vacanza del potere», è previsto un consiglio provvisorio. Tuttavia, il meccanismo formale è solo una parte della partita. La vera dinamica si gioca nei rapporti di forza tra clero, apparato e Pasdaran. I Guardiani della rivoluzione costituiscono oggi il pilastro operativo del regime: controllano sicurezza interna, intelligence, programmi missilistici, proiezione regionale e ampie porzioni dell’economia. In una fase di crisi, il loro ruolo diventerebbe decisivo per garantire continuità e deterrenza. Negli ultimi anni il loro peso è cresciuto, accentuando la natura securitaria dello Stato. Una successione malgestita potrebbe rafforzare ulteriormente questa tendenza.Esistono linee di frattura latenti. La prima riguarda il rapporto tra componente religiosa tradizionale e apparato militare. La seconda concerne l’ipotesi di una successione percepita come dinastica, con il nome di Mojtaba Khamenei spesso evocato negli ambienti diplomatici: una soluzione che potrebbe generare malumori nel clero, poiché contrasterebbe con la narrativa rivoluzionaria del 1979. La terza linea riguarda l’indirizzo strategico: irrigidimento permanente contro l’Occidente oppure gestione tattica delle tensioni per alleggerire sanzioni e isolamento. Non va trascurato il ruolo di Ali Larijani, figura di lungo corso, ex comandante dei Pasdaran e attuale responsabile della sicurezza nazionale, che nelle ultime settimane avrebbe assunto un peso crescente, mettendo in ombra il presidente, Masoud Pezeshkian, alle prese con un mandato fragile e un Paese sotto pressione economica. Storicamente, la narrativa dell’assedio esterno ha rafforzato la coesione delle élite iraniane. In presenza di un’escalation militare, il sistema potrebbe reagire serrando i ranghi e congelando le divisioni interne. La popolazione rappresenta l’incognita più difficile da decifrare: le proteste degli ultimi anni hanno evidenziato un malcontento profondo, ma un conflitto aperto potrebbe temporaneamente alimentare un riflesso nazionalista.Il rischio maggiore non è una frattura immediata, bensì una transizione mal coordinata che, nel medio periodo, trasformi tensioni latenti in conflitto politico aperto. L’Iran non è un attore isolato: la sua rete di milizie in Medio Oriente, il dossier nucleare e il confronto con Israele e Stati Uniti rendono ogni mutamento al vertice un evento dalle ricadute regionali. Una destabilizzazione interna avrebbe effetti su Libano, Siria, Iraq e Yemen, incidendo sull’intero equilibrio di deterrenza. La possibilità di una frattura esiste, ma non appare imminente. Il sistema iraniano è stato costruito per assorbire choc e gestire transizioni controllate. Molto dipenderà dal comportamento dei Pasdaran. La variabile decisiva non è l’esistenza di divisioni - fisiologiche in ogni sistema - ma se le circostanze attuali siano sufficienti a farle esplodere in modo irreversibile. Ed è su questo crinale che si gioca oggi la stabilità dell’Iran.