{{ subpage.title }}

True
Stefano Graziosi
2026-03-01

Iran, Trump scommette sul cambio di regime ma scontenta pure alcuni dei suoi

Iran, Trump scommette sul cambio di regime ma scontenta pure alcuni dei suoi
Donald Trump (Ansa)
Donald Trump punta sul riavvicinamento di Arabia, Emirati e Israele. Tra i repubblicani però c’è dissenso: il primo scettico è Vance.

A che cosa punta Donald Trump con l’attacco all’Iran? La domanda non è affatto scontata. Nel video in cui ha annunciato l’avvio dell’operazione militare denominata dal Pentagono «Furia epica», il presidente americano si è mosso su due piani differenti. Da una parte, ha giustificato l’intervento in termini di Realpolitik, parlando della necessità di tutelare gli interessi statunitensi; dall’altra, ha invece evocato motivazioni di natura valoriale.

Continua a leggereRiduci
iran
True

Iran, governo italiano in fermento. La sinistra balbetta

Iran, governo italiano in fermento. La sinistra balbetta
Il tavolo ovale della riunione di governo convocata d'urgenza dal premier Giorgia Meloni dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran (Ansa)
  • Ieri sera incontro a Palazzo Chigi, presenti i dirigenti dell’intelligence. Ribadita la necessità di favorire ogni iniziativa diplomatica. Opposizioni in imbarazzo: non potendo parteggiare per l’Iran e neanche tifare per l’amministrazione Trump, criticano l’esecutivo.
  • Per l’Italia si apre un nuovo mercato. L’escalation indebolisce Hamas, Hezbollah, Houthi e limita l’influenza di Cina e Russia. Roma, con l’ok di Washington e l’appoggio di Berlino, può proiettarsi sul Mediterraneo.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
iran

Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

Mai dire Blackout | L’IA fa alzare la bolletta energetica

L’Arabia saudita aumenta l’export di petrolio. Trump convoca le Big Tech sull’energia. Gas dall’Artico per l’Ue. Sale il petrolio, inflazione su?

sergio giraldo mai dire blackout
True

I missili eliminano la Guida suprema regalando più potere ai Pasdaran

Il raid chirurgico annienta figure chiave della Difesa e dei Guardiani della rivoluzione. Confermata in serata pure la morte di Khamenei: «Ritrovato il cadavere». I miliziani intanto si preparano a gestire la transizione.

Khamenei è morto. Lo ha confermato in serata un funzionario israeliano - citato sia da Channel 12 che da Sky News Arabia - secondo il quale il corpo sarebbe stato recuperato sotto le macerie del suo compound a Teheran. Il destino della Guida Suprema iraniana aveva lasciato con il fiato sospeso l’Iran, perché il futuro del regime ruota attorno alla sorte del suo leader.

Continua a leggereRiduci
iran
True

Blitz di Trump: ucciso Khamenei. Il regime iraniano è alle corde

Blitz di Trump: ucciso Khamenei. Il regime iraniano è alle corde
L'ayatollah Ali Khamenei (Getty Images)
  • Usa e Israele attaccano: il corpo del leader trovato in serata. Teheran bombarda Qatar, Arabia, Emirati e Kuwait: decine di italiani bloccati. Il presidente Usa: «Posso chiuderla in pochi giorni».
  • Un primo bilancio parla di oltre 200 morti. Starmer: «Coinvolti anche jet britannici».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
guerra usa iran
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy