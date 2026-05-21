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Ignazio Mangrano
2026-05-21

Vape, l’allarme di Anafe: «Le strette Ue rischiano di distruggere un settore da 1 miliardo»

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Vape, l’allarme di Anafe: «Le strette Ue rischiano di distruggere un settore da 1 miliardo»
Il presidente di Anafe Umberto Roccatti
Agli Stati Generali Adm il presidente Umberto Roccatti attacca le riforme europee su accise e liquidi aromatizzati: «Aumenti fino al 200%, così si favoriscono contrabbando online e mercato illegale». Nel mirino le direttive Ted e Tpd.
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La serie televisiva sui figli in provetta che non ha ceduto alla narrativa woke

La serie televisiva sui figli in provetta che non ha ceduto alla narrativa woke
Ansa
«In utero» è ambientata in una clinica di fertilità ma il racconto stupisce: riflessioni su trans e lesbiche, e la prole non è un diritto.

Una serie tv che parla di procreazione medicalmente assistita, di coppie omogenitoriali, di spermatozoi e ovuli senza eccessi ideologici, senza ossequi alla scienza-religione e anche senza miti della natura intoccabile. Senza bandiere arcobaleno, Pride e teorie gender a buon mercato.

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Giappone e Corea volano altissimi ma c’è già chi teme l’effetto Icaro

Risultati pazzeschi da Tokyo e Seul, grazie a scelte lungimiranti e all’Intelligenza artificiale che spinge il mercato dei semiconduttori. Un settore, quest’ultimo, che resta tuttavia soggetto a forte rischio ciclico.

Mentre l’Europa si interroga stancamente sui tassi e Wall Street ancora la settimana scorsa ha ritestato i massimi storici, l’Estremo Oriente ha deciso di cambiare marcia. In particolare, i listini di Seul e Tokyo stanno vivendo una stagione di euforia che ricorda i tempi d’oro, ma sotto la vernice brillante dei rendimenti a tre cifre c’è chi teme un sistema surriscaldato.ù

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L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia

L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia
Ursula von der Leyen (Ansa)
Allarme di Confcommercio: con l’Ets2 l’aggravio di costi può arrivare fino a 16 miliardi l’anno. Dal 2028 altri rincari su diesel, benzina e utenze domestiche. Intanto l’Ue, che darà contributi per i fertilizzanti, non toglie i vincoli «verdi» agli agricoltori.

Glielo hanno gridato migliaia di giovani agricoltori due giorni fa sotto palazzo Berlaymont, a Bruxelles, guidati da Cristina Brizzolari ed Enrico Parisi, e glielo stanno dicendo le imprese del turismo, del trasporto e del commercio per bocca di Pasquale Russo: le tasse verdi uccidono l’economia con un aggravio di costi che può arrivare a 16 miliardi l’anno.

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Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea.

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