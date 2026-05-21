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Flaminia Camilletti
2026-05-21

L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia

L’eurotassa green vale 500 euro a famiglia
Ursula von der Leyen (Ansa)
Allarme di Confcommercio: con l’Ets2 l’aggravio di costi può arrivare fino a 16 miliardi l’anno. Dal 2028 altri rincari su diesel, benzina e utenze domestiche. Intanto l’Ue, che darà contributi per i fertilizzanti, non toglie i vincoli «verdi» agli agricoltori.

Glielo hanno gridato migliaia di giovani agricoltori due giorni fa sotto palazzo Berlaymont, a Bruxelles, guidati da Cristina Brizzolari ed Enrico Parisi, e glielo stanno dicendo le imprese del turismo, del trasporto e del commercio per bocca di Pasquale Russo: le tasse verdi uccidono l’economia con un aggravio di costi che può arrivare a 16 miliardi l’anno.

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Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
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Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne

Scandalo pedofilia in oltre 100 scuole materne
iStock
Gli animatori avrebbero approfittato dei più piccoli durante l’attività extrascolastica. Arrestati 16 dipendenti del Comune.

Chi protegge dagli abusi di potenziali pedofili i bambini delle scuole primarie parigine? È questa la terribile domanda che si pongono molti genitori della Ville Lumière, dove cresce il numero di denunce per presunti abusi sessuali su minori iscritti alle attività extrascolastiche, il cosiddetto «périscolaire».

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pedofilia
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Stesse accuse di Le Pen, ma è del Ppe. E l’Eurocamera non leva l’immunità

Stesse accuse di Le Pen, ma è del Ppe. E l’Eurocamera non leva l’immunità
Angelika Niebler (Ansa)
Onorevole pro Ue salvata dalle indagini sull’uso di fondi in attività estranee al mandato.

Per più di un quarto di secolo Angelika Niebler è stata una presenza fissa del potere tedesco a Bruxelles. Eurodeputata Csu dal 1999, dirigente del Partito popolare europeo, vicepresidente del partito bavarese, capo della delegazione cristiano-sociale al Parlamento europeo.

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angelika niebler

Niscemi, Meloni: «In Cdm 150 milioni per infrastrutture e indennizzi»

Niscemi, Meloni: «In Cdm 150 milioni per infrastrutture e indennizzi»play icon

Lo ha detto il premier all’uscita dal Municipio di Niscemi, parlando con i giornalisti: «A febbraio scorso abbiamo varato un decreto, poi convertito in legge ad aprile, per stanziare 150 milioni che avevano l’obiettivo della messa in sicurezza, degli indennizzi e della demolizione delle case. E domani portiamo in Consiglio dei ministri due diversi programmi: uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali; un altro per quanto riguarda gli indennizzi per le famiglie che hanno perso la casa e anche tutto il tema delle demolizioni necessarie».

«Stiamo facendo la differenza rispetto al 1997», ha aggiunto il presidente del Consiglio, che prima di lasciare il comune siciliano ha incontrato in Comune una delegazione di sfollati.

meloni niscemi
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