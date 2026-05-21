Carlo Tarallo
2026-05-21

Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «Ennesima follia della burocrazia europea»

Ecco #DimmiLaVerità del 21 maggio 2026. Con il nostro Alessandro Rico commentiamo l'ennesima follia della burocrazia europea.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Dimmi La Verità | Matteo Rancan (Lega): «Sinistra ipocrita sull'attentato di Modena»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 maggio 2026. Il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, svela l'ipocrisia della sinistra sull'attentato di Modena.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Anna Cisint (Lega): «Siamo a rischio islamizzazione»

Dimmi La Verità | Anna Cisint (Lega): «Siamo a rischio islamizzazione»

Ecco #DimmiLaVerità del 19 maggio 2026. L'eurodeputata della Lega Anna Cisint sottolinea i rischi della islamizzazione.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»

Dimmi La Verità | Giuseppe Santomartino: «Lo stato attuale del terrorismo islamico»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 maggio 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega nel dettaglio che momento vive il terrorismo islamico.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Sviluppi della guerra in Iran»

Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Sviluppi della guerra in Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 15 maggio 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta gli sviluppi della guerra in Iran e la crisi economica in Italia.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy