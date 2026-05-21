Trump: « Con l’Iran l’intesa è vicina». E frena Netanyahu: «Farà quel che dico io»
La stessa testata ha riferito che il capo delle Forze armate pakistane, Asim Munir, potrebbe recarsi oggi nella Repubblica islamica, per annunciare formalmente la bozza finale di intesa tra i due belligeranti. Non solo. I colloqui tra Washington e Teheran potrebbero riprendere a Islamabad alla fine del mese. In particolare, secondo alcune indiscrezioni trapelate ieri, il Pakistan starebbe spingendo la Repubblica islamica a riaprire Hormuz, mentre i Paesi del Golfo sarebbero pronti a riprendere i rapporti con l’Iran, se quest’ultimo accettasse l’intesa con gli Stati Uniti. Ieri pomeriggio veniva inoltre riferito che Teheran avrebbe circa 48 ore per decidere che cosa fare.
Del resto, sarà un caso, ma, sempre ieri, il ministro dell’Interno pakistano, Mohsin Naqvi, era nella capitale iraniana, dove ha incontrato il comandante delle Guardie della rivoluzione, Ahmad Vahidi. Ora, non è un mistero che finora i pasdaran abbiano costantemente ostacolato l’approccio diplomatico, promosso dal presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. È possibile quindi ipotizzare che Naqvi abbia cercato di addolcire le loro posizioni in vista di una possibile intesa tra Washington e Teheran. Frattanto, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha confermato che i colloqui tra Washington e Teheran stanno proseguendo «attraverso la mediazione del Pakistan». Ha inoltre specificato che, al momento, il punto di partenza della discussione sarebbe la proposta iraniana articolata in 14 punti.
Al contempo, dall’altra parte, Donald Trump sta frenando l’impeto bellico di Benjamin Netanyahu. Dopo aver rimandato la ripresa degli attacchi contro l’Iran, l’inquilino della Casa Bianca ha detto ieri di non avere fretta di raggiungere un accordo, aggiungendo che il premier israeliano farà «tutto ciò che io gli chiederò» sulla questione di un’eventuale nuova offensiva contro la Repubblica islamica. «È un brav'uomo, farà tutto quello che gli chiederò. Ed è una persona fantastica. Non dimenticate che è stato primo ministro in tempo di guerra», ha dichiarato il presidente americano, riferendosi a Netanyahu, con cui Trump, secondo Channel 12, avrebbe avuto una telefonata «lunga e intensa».
Non è un mistero che lo Stato ebraico voglia rispolverare la linea dura contro gli ayatollah. Non a caso, ieri l’Idf ha reso noto di essere «al massimo livello di allerta» in riferimento a una possibile ripresa delle operazioni belliche contro la Repubblica islamica. Come che sia, Trump, ieri, ha affermato che gli Stati Uniti sono nelle «fasi finali» dei colloqui con Teheran. «L’Iran ora ci rispetta. Finiamo il lavoro o firmeranno il documento? Vedremo che cosa succede», ha anche detto, non escludendo del tutto il ricorso all’opzione militare. «Potremmo dover colpire l’Iran più duramente. Forse no», ha continuato, tornando a ribadire che Teheran non possa dotarsi dell’arma nucleare.
Insomma, sembra che il processo diplomatico si sia rimesso in moto. E che il traguardo sia particolarmente vicino. Bisognerà capire se il Pakistan riuscirà realmente ad ammorbidire i pasdaran. Dall’altra parte, sarà anche necessario comprendere se Trump sarà realmente in grado di far digerire a Netanyahu un eventuale accordo con l’Iran. È comunque abbastanza chiaro come Washington e Teheran puntino a un’intesa. Il presidente americano vuole evitare il pantano e portare i prezzi del greggio a scendere rapidamente: Trump vuole infatti cercare di rendere il Partito repubblicano meno vulnerabile in vista delle elezioni di metà mandato, che si terranno a novembre. Dall’altra parte, il regime khomeinista soffre significativamente sotto la pressione delle sanzioni e del blocco navale statunitense. Al contempo, anche Cina e Russia ci stanno rimettendo dalla guerra in Iran: Pechino sconta il peso della crisi di Hormuz, mentre Mosca fatica a recuperare influenza politica nella regione mediorientale.
Era l’ottobre scorso, quando a Firenze un quindicenne tunisino indagato per i reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e per porto di armi o oggetti atti ad offendere, finiva in comunità. A marzo di quest’anno gli venne concessa la messa alla prova, con conseguente revoca della misura cautelare. In realtà, il giovane non ha mai smesso di avere contatti con jihadisti, sul cellulare aveva foto di noti terroristi islamici e nei messaggi che gli agenti dell’antiterrorismo hanno trovato si diceva «pronto ad agire».
Studiava attacchi contro la città di Firenze e il Vaticano, cercava armi. Si tratta di «un soggetto pericoloso capace di commettere atti gravi, non avendo mutato le proprie pericolose convinzioni ideologiche», informano dalla questura, e può «compiere azioni di grave violenza in danno della collettività».
Per questo, il gip del Tribunale per i minorenni, Giuditta Merli, su richiesta del procuratore di Firenze, Roberta Pieri, ha disposto la custodia del tunisino nell’istituto penale minorile del capoluogo.
Il quindicenne non era affatto cambiato, la direzione centrale della polizia di prevenzione aveva segnalato alla Digos di Firenze che, fin dal giorno seguente alla revoca della misura cautelare, attraverso profili social Telegram e Tik Tok associati ad una nuova utenza che si era intestato, aveva nuovamente iniziato a interagire con account social in uso a soggetti affiliati all’Isis.
Un’altra bomba sociale lasciata libera di esplodere. Eppure, quando il 7 ottobre 2025 la Digos della questura di Firenze e la stazione dei carabinieri di Montepulciano avevano dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità disposta dal gip per i minorenni di Firenze, Maria Serena Favilli, su richiesta del procuratore Roberta Pieri e del pm Giuseppina Mione, già era emerso un quadro altamente preoccupante riguardo alla «simpatia» per il terrorismo islamico del quindicenne arrivato in Italia tre anni fa.
L’indagine aveva preso il via nel dicembre del 2024, quando dopo la segnalazione di allontanamento da casa fatta dal padre, il giovane era stato trovato dai carabinieri mentre vagava nella periferia di Montepulciano con in tasca un coltello a scatto. L’analisi del suo cellulare, effettuata dagli investigatori dell’antiterrorismo internazionale della Digos fiorentina, evidenziò un chiaro percorso di radicalizzazione del ragazzo attraverso il Web.
In particolare, destarono sospetti le numerose ricerche effettuate online per informarsi sulla guerra ai nemici dell’islam, su vari tipi di armi utilizzati dagli affiliati al Daesh, su come raggiungere la Siria e anche su come costruire una bomba. Attraverso l’utilizzo di piattaforme di messaggistica che garantiscono il quasi completo anonimato, il tunisino aveva prestato giuramento a un «gruppo di musulmani provenienti da tutto il mondo che mirano a sostenere i nostri fratelli oppressi in Palestina, Siria e persino i nostri fratelli uiguri, in Cina», come dichiarava l’adescatore.
«Per accelerare il processo di affiliazione e accreditarsi maggiormente all’interno del gruppo, il minorenne si è reso lui stesso artefice di tentativi di arruolamento di altre persone», riferiva la polizia di Stato.
Dall’indagine infatti era emerso che nel novembre 2024 il quindicenne aveva inviato a una persona «il testo del giuramento che, per ritenersi concluso, avrebbe dovuto essere riscritto da colui che lo stava prestando, e poi condiviso con il mittente».
Sempre nel cellulare del giovane i poliziotti trovarono dei video dove, con il volto nascosto da un passamontagna, in nome di Allah minacciava di compiere gravi azioni di violenza contro i miscredenti. Ovvero noi cristiani. La minore età non poteva far abbassare la guardia, il tunisino venne messo in comunità ma sicuramente non si era mostrato interessato a processi di integrazione.
Se il gip aveva emesso il provvedimento di custodia cautelare con lo scopo di impedire il rischio di reiterazione dei reati, considerando che il minore «ha subito gli effetti di un indottrinamento di matrice terroristica in una fase delicata del suo sviluppo, con il concreto pericolo che l’indagato, intensificando la sua radicalizzazione, possa compiere atti di violenza a carattere dimostrativo e indiscriminato verso la collettività», non si comprende perché questa misura fosse stata revocata dopo così pochi mesi. Il tunisino ha proseguito «l’opera di proselitismo anche durante il regime di messa alla prova», dichiara ora il gip che ne ha predisposto la carcerazione.
«Un quindicenne straniero è stato arrestato dalla polizia di Stato a Firenze con l’accusa di terrorismo», ha postato su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Il giovane sui social era in contatto con soggetti legati all’estremismo islamico. In alcuni messaggi diceva di essere pronto a passare dalle parole ai fatti, chiedendo istruzioni sui luoghi da colpire e sulle armi da utilizzare. Il mio apprezzamento alle forze dell’ordine e agli operatori dell’intelligence che, grazie ad una consolidata capacità investigativa, sono riusciti ad assicurare questo pericoloso soggetto alla giustizia», ha così concluso il capo del Viminale.
Segnalava a marzo la Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza: «Dalle indagini condotte sul territorio nazionale nei confronti degli ambienti accelerazionisti, ma anche di quelli contigui all’estremismo di matrice jihadista, emerge una chiara tendenza all’abbassamento dell’età dei soggetti coinvolti. La quota dei minorenni è in costante crescita, così come è in aumento il numero di soggetti infra-quattordicenni che si posizionano anche in stadi avanzati di radicalizzazione».
Lo stiamo vedendo, sempre più preoccupati.
Questo giornale è da sempre impegnato contro gli ipocriti. In redazione siamo infatti allergici a tutti quegli uomini politici, ma non solo, che sostengono alcuni principi, ma poi adottano misure che li contraddicono. A tal proposito abbiamo di recente denunciato il comportamento del nuovo campione della sinistra, quel Pedro Sánchez che Elly Schlein e compagni hanno eletto a nuovo punto di riferimento del progressismo mondiale.
Il premier spagnolo in pubblico si è fatto bello dicendo che non avrebbe aumentato la spesa militare, ma poi in silenzio ha fatto il contrario. Stesso atteggiamento messo in atto con la Russia di Putin, che a parole è stata condannata per l’invasione dell’Ucraina, ma nei fatti è finanziata con l’acquisto di gas russo. Madrid, infatti, è il primo acquirente di Gnl, mentre il secondo è Parigi, dove regna incurante dei sondaggi un altro campione della sinistra europea, ossia Emmanuel Macron.
Ai due leader che tanto piacciono alla sinistra però ora se ne aggiunge un terzo, anch’egli campione di ipocrisia. Parliamo di Keir Starmer da due anni primo ministro di Sua Maestà Carlo III. Nonostante sia sempre più in difficoltà, il leader laburista con un tartufesco giro di parole ieri ha allentato le rigide sanzioni a carico del petrolio russo. Lo ha svelato la Bbc, precisando che la decisione sarebbe dovuta alla crisi venutasi a creare in seguito al blocco dello stretto di Hormuz. Con lo stop al passaggio delle petroliere cariche di greggio proveniente dai Paesi del Golfo, la Gran Bretagna rischia di rimanere a secco di benzina e cherosene, con conseguente fermo dei trasporti aerei e su gomma. La deroga alle misure prese come ritorsione in seguito all’attacco contro Kiev entrerà in vigore già oggi e, secondo la Bbc, riguarderà anche il trasporto di gas naturale liquefatto, il famoso Gnl tanto caro a Pedro Sánchez e a Macron.
Perché riteniamo che la mossa sia altamente ipocrita? Perché da un lato si continua a dire che non si deve trattare con Putin e si rifiutano quelle che vengono definite concessioni all’invasore russo, ma dall’altro, riducendo le sanzioni, si finanzia la guerra dello zar del Cremlino.
Ovviamente ci è ben chiaro che a seguito dell’attacco americano e israeliano all’Iran la situazione geopolitica è radicalmente mutata. E abbiamo ben presenti quali siano le preoccupazioni relative all’approvvigionamento di alcuni carburanti. Tuttavia, la giravolta di Starmer e compagni è troppo evidente per essere taciuta. La Gran Bretagna è stata in questi anni una delle più fiere sostenitrici della resistenza ucraina. Ai tempi di Boris Johnson addirittura si disse che a far saltare la trattativa per giungere a una pace fra Kiev e Mosca sia stata proprio Londra, che si sarebbe opposta a qualsiasi concessione, convinta che armando l’esercito ucraino sarebbe stato possibile respingere gli invasori. All’epoca si disse anche che la Gran Bretagna, oltre a rifornire Zelensky di missili e sistema di difesa, volesse in cambio qualche concessione quando si sarebbe parlato di ricostruzione, ma sta di fatto che il premier Starmer, succeduto a Johnson dopo le brevi parentesi di Liz Truss e Rishi Sunak, in difesa dell’Ucraina si è molto speso, fino a farsi interprete di un gruppo di volenterosi (insieme a Macron) da opporre alla Russia. La proposta a dire il vero non è andata oltre le dichiarazioni di prammatica, ma adesso, per convenienza, il premier inglese si rimangia anche quelle.
Certo, la decisione lo espone a una figura non proprio encomiabile e perciò, appena uscita la notizia, Starmer si è affrettato a correggere la Bbc, dicendo che lo stop alle sanzioni sarebbe temporaneo, giusto il tempo di far fronte all’emergenza, per poi tornare fra qualche mese al rigore di sempre. Come si dice in Veneto, xe pèso il tacòn del buso, cioè peggio la toppa del buco, perché mostra che i principi si possono sospendere a seconda della convenienza. Siamo nemici di Putin e lo sanzioniamo, ma quando serve mettiamo da parte l’imbarazzo e in cambio del suo petrolio siamo pronti a finanziare anche la sua guerra. E tanti saluti agli ucraini. Insomma, è una coscienza a giorni alterni. Quando sono dispari si indigna e quando invece il calendario è pari l’indignazione la mette da parte e pensa agli affari. È la conseguenza del progresso. Anzi, del progressismo.
L’imam di Firenze fa pure il giurista e «blinda» Salim: «Resterà italiano»
Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. Tanto che Cgil e Anpi, in relazione alla strage, hanno pensato bene di organizzare una bella manifestazione... contro il fascismo.
Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. Tanto che Cgil e Anpi, in relazione alla strage, hanno pensato bene di organizzare una bella manifestazione... contro il fascismo.
Ma partiamo da El Koudri. Nonostante le posizioni della Procura di Modena, che non contestano l’aggravante del terrorismo al trentunenne di origine marocchina che con la sua auto, sabato scorso a Modena, ha investito quante più persone possibili entrando ai 100 chilometri orari nell’area pedonale del centro città, il giudice per le indagini preliminari ha confermato per lui - accusato di strage e lesioni aggravate - la permanenza in carcere, segnalando non solo il rischio fuga in Marocco, ma anche di una reiterazione del reato.
Nonostante i giorni in isolamento, tuttavia, l’uomo non si è detto per nulla pentito e anzi, avvallando la possibile linea difensiva che punta agli aspetti psichiatrici della vicenda, ha sottolineato al suo legale, Fausto Gianelli, di essersi rivolto, nel 2022, al Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia perché «sentiva le voci».
Peccato che la sua versione sia stata smontata da alcuni operatori della struttura che, consultati, avrebbero «escluso la pericolosità sociale» dell’uomo chiarendo - a riprova che sotto il cappello dei «disturbi schizoidi» ricadono diverse situazioni anche molto differenti tra loro - che l’uomo pareva essere piuttosto «affetto da stati d’ansia legati alla situazione lavorativa».
Sul fronte dei feriti, ieri il bollettino medico parlava di lento miglioramento per i due pazienti ricoverati a Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni per i quali tuttavia le prognosi restano ancora riservate. Dall’ospedale Civile di Modena è stato dimesso Ermanno Muccini, chef di 60 anni che era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall’auto di El Koudri. La paziente più grave, una donna di 53 anni resta in prognosi riservata, mentre migliorano, sempre lentamente, le condizioni della turista di 69 anni a cui sono state staccate di netto le gambe dall’auto di El Koudri che le è arrivata addosso a tutta velocità.
È a lei che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dopo aver organizzato domenica scorsa, poche ore dopo la strage, una manifestazione che il senatore Fdi, Michele Barcaiuolo, ha definito «un comizio politico fuori luogo e imbarazzante», ha fatto visita ieri. Nell’occasione, commentando i diversi presidi previsti in città per «remigrazione» e «sicurezza» (ieri sera una manifestazione di Forza nuova, domenica un incontro pubblico convocato dai comitati locali per la sicurezza) ha dichiarato: «È facile venire qui a cercare la scena. Se si deve venire qui a Modena per generare odio, rancore, e violenza, spero proprio che questo sia fuori dalla porta». Detto fatto: Cgil e Anpi, hanno subito organizzato una contromanifestazione, capeggiata dallo slogan «No ai fascisti che seminano odio, violenza e razzismo». Che con la strage non ci azzecca nulla, ma a Modena fa sempre la sua figura. Infine, rimanendo in tema, anche l’imam di Firenze, Izzeddin Elzir, ha detto la sua, commentando la proposta del segretario della Lega, Matteo Salvini: «Togliere la cittadinanza?» Nemmeno con il terrorismo nero e quello rosso abbiamo cambiato le leggi».