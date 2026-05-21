True Jessica Guidi L’imam di Firenze fa pure il giurista e «blinda» Salim: «Resterà italiano» L'Imam di Firenze Izzadin Elzir (Ansa)

Ieri sera corteo di Cgil e Anpi, cori contro i «fascisti». Migliorano le condizioni dei feriti di Modena.Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. Tanto che Cgil e Anpi, in relazione alla strage, hanno pensato bene di organizzare una bella manifestazione... contro il fascismo.Mentre fortunatamente - è davvero il caso di dirlo - Salim El Koudri resta dietro le sbarre e le condizioni dei feriti, sia pure molto lentamente, migliorano, la sinistra modenese, a partire da quella al governo della città, fa di tutto per cancellare ogni possibile traccia della realtà che la carneficina messa a segno lo scorso sabato ha reso evidente. Tanto che Cgil e Anpi, in relazione alla strage, hanno pensato bene di organizzare una bella manifestazione... contro il fascismo.Ma partiamo da El Koudri. Nonostante le posizioni della Procura di Modena, che non contestano l’aggravante del terrorismo al trentunenne di origine marocchina che con la sua auto, sabato scorso a Modena, ha investito quante più persone possibili entrando ai 100 chilometri orari nell’area pedonale del centro città, il giudice per le indagini preliminari ha confermato per lui - accusato di strage e lesioni aggravate - la permanenza in carcere, segnalando non solo il rischio fuga in Marocco, ma anche di una reiterazione del reato.Nonostante i giorni in isolamento, tuttavia, l’uomo non si è detto per nulla pentito e anzi, avvallando la possibile linea difensiva che punta agli aspetti psichiatrici della vicenda, ha sottolineato al suo legale, Fausto Gianelli, di essersi rivolto, nel 2022, al Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia perché «sentiva le voci».Peccato che la sua versione sia stata smontata da alcuni operatori della struttura che, consultati, avrebbero «escluso la pericolosità sociale» dell’uomo chiarendo - a riprova che sotto il cappello dei «disturbi schizoidi» ricadono diverse situazioni anche molto differenti tra loro - che l’uomo pareva essere piuttosto «affetto da stati d’ansia legati alla situazione lavorativa».Sul fronte dei feriti, ieri il bollettino medico parlava di lento miglioramento per i due pazienti ricoverati a Bologna, un uomo di 55 anni e una donna di 55 anni per i quali tuttavia le prognosi restano ancora riservate. Dall’ospedale Civile di Modena è stato dimesso Ermanno Muccini, chef di 60 anni che era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall’auto di El Koudri. La paziente più grave, una donna di 53 anni resta in prognosi riservata, mentre migliorano, sempre lentamente, le condizioni della turista di 69 anni a cui sono state staccate di netto le gambe dall’auto di El Koudri che le è arrivata addosso a tutta velocità.È a lei che il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dopo aver organizzato domenica scorsa, poche ore dopo la strage, una manifestazione che il senatore Fdi, Michele Barcaiuolo, ha definito «un comizio politico fuori luogo e imbarazzante», ha fatto visita ieri. Nell’occasione, commentando i diversi presidi previsti in città per «remigrazione» e «sicurezza» (ieri sera una manifestazione di Forza nuova, domenica un incontro pubblico convocato dai comitati locali per la sicurezza) ha dichiarato: «È facile venire qui a cercare la scena. Se si deve venire qui a Modena per generare odio, rancore, e violenza, spero proprio che questo sia fuori dalla porta». Detto fatto: Cgil e Anpi, hanno subito organizzato una contromanifestazione, capeggiata dallo slogan «No ai fascisti che seminano odio, violenza e razzismo». Che con la strage non ci azzecca nulla, ma a Modena fa sempre la sua figura. Infine, rimanendo in tema, anche l’imam di Firenze, Izzeddin Elzir, ha detto la sua, commentando la proposta del segretario della Lega, Matteo Salvini: «Togliere la cittadinanza?» Nemmeno con il terrorismo nero e quello rosso abbiamo cambiato le leggi».