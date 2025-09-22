Badge
Golfarelli EDITORE
I periodici dall'anima liberale
Redazione digitale
2025-09-22

Valore Medico: una medicina per la qualità della vita

True
Valore Medico: una medicina per la qualità della vita

Al centro il ruolo del professionista, che non potrà mai essere sostituito dalla tecnologia. Un nuovo approfondimento di informazione medico-scientifico che si fa portavoce e garante delle eccellenze della sanità italiana, impegnata a migliorare non solo la qualità delle cure, ma anche la qualità della vita.

Continua a leggereRiduci
valore medico

VOTAntonio | Mi manda papà

VOTAntonio | Mi manda papàplay icon

Mastella jr e gli altri. Uno squadrone di parenti eccellenti si candida alle prossime regionali in Campania

redazione digitale

La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt

La rossa Emilia ferma i pro vita e aiuta gli Lgbt
Paolo Trande di Avs, vuole fermare le manifestazioni antiabortiste fuori dagli ospedali (Ansa)
In Emilia bandite le veglie anti aborto davanti alle cliniche. La fede invece è tollerata al festival arcobaleno, patrocinato dalla giunta, che ospita la pastora valdese pro queer.
Subscribe
pro vita emilia romagna

Riccardo Procacci: «Diamo i nostri motori ai caccia e un lavoroa oltre 6.000 persone»

Riccardo Procacci: «Diamo i nostri motori ai caccia e un lavoroa oltre 6.000 persone»
Riccardo Procacci (Imagoeconomica)

L’ad di Avio Aero: «Investiamo 200 milioni l’anno in questo Paese e cresceremo tre volte la media. Il management resterà italiano».

Subscribe
riccardo procacci

Ryad Mezzour: «Possiamo già fornire il 50% dell’elettricità consumata dall’Ue»

Ryad Mezzour: «Possiamo già fornire il 50% dell’elettricità consumata dall’Ue»
Ryad Mezzour
Parla il ministro dell’Industria e del Commercio: «Il gasdotto atlantico che collegherà il Sahel al porto di Dakhla è una risposta anche al problema migratorio: renderà il continente un mercato più attraente».
Subscribe
ryad mezzour
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy