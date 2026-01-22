{{ subpage.title }}

True
 Carlo Cambi
2026-01-22

Ursula ko, l’Eurocamera blocca il Mercosur

Ursula ko, l’Eurocamera blocca il Mercosur
Ursula von der Leyen (Ansa)
Approvata a Strasburgo una risoluzione che invia alla Corte di giustizia il testo dell’accordo: i giudici stabiliranno se viola o meno i trattati, ma ci vorrà da uno a tre anni. Esulta la Lega, risultata decisiva. Uno schiaffo a Ursula Von der Leyen, su cui oggi si vota la sfiducia.

«Ora la baronessa s’attacca al Trump». La battuta circolava ieri con divertita insistenza all’Eurocamera, e in più lingue: il voto con cui il Parlamento Ue ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea affinché esprima un parere di legittimità sull’accordo col Mercosur rappresenta una doppia novità politica, oltreché una rivincita della rappresentanza democratica su Ursula von der Leyen. Ora il trattato resta congelato: il Parlamento potrà ratificarlo solo dopo la sentenza dei giudici e ci possono volere da uno a tre anni. A difenderlo resta il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida: «È un buon affare che tutela l’economia nazionale e noi lo abbiamo fatto cambiare. I rischi per i settori sensibili sono sovrastimati». È però un brusco risveglio dalla molta retorica che la presidente della Commissione ed Emmanuel Macron hanno sparso a Davos.

Continua a leggere Riduci
ursula von der leyen

Rapinesi: «Famiglia cellula fondamentale della società»

True
Rapinesi: «Famiglia cellula fondamentale della società» play icon
(Totaleu)

Lo ha dichiarato il responsabile giovani del Movimento per la Vita, Davide Rapinesi, a margine dell'evento del premio «Alessio Solinas» al Parlamento europeo di Strasburgo.

famiglia rapinesi
True

«Non facile districarsi in questo clima per una ragazza della Garbatella»

«Non facile districarsi in questo clima per una ragazza della Garbatella»
Giorgia Meloni e Bruno Vespa (Ansa)
  • Giorgia Meloni da Vespa: «Preoccupata dalla politica internazionale, la divaricazione Usa-Ue non conviene. Siamo interessati al Consiglio di pace di Donald, ma rischi incostituzionalità». Ipotesi zone rosse intorno alle stazioni.
  • Riccardo Molinari: «C’era un’intesa, Forza Italia ha cambiato idea». La replica di Raffaele Nevi: «Falso». Il ministro Foti stempera: «Contento per lui se ci va Freni, meno per la Finanziaria».

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggere Riduci
meloni vespa
True

Si scoprono patrioti europei solo quando alla Casa Bianca c’è un presidente di destra

Si scoprono patrioti europei solo quando alla Casa Bianca c’è un presidente di destra
Gavin Newsom (Ansa)
La stampa italiana va pazza per Gavin Newsom ed Emmanuel Macron, l’ex commissario Thierry Breton invoca la «resistenza». Stavano zitti, però, se ci facevamo del male per Obama o per Biden.

Dopo le intemerate di Peppe Provenzano e Nicola Zingaretti, la stampa nostrana schiera il pezzo da novanta: l’intervista a giornali unificati (Repubblica e Corriere) al governatore dem della California, Gavin Newsom, che catechizza l’Europa contro il bullismo di Donald Trump: «È ora di reagire», incita sul quotidiano di via Solferino, «è ora di fare sul serio e smettere di essere complici». A stare «dritti e saldi», come chiede l’astro nascente della sinistra Usa, dovrebbe aiutarci Emmanuel Macron: Sandro Gozi, eurodeputato per il partito del presidente francese, invita a «seguire il suo esempio»; Repubblica racconta che «l’Eliseo guida la rivolta» contro l’imperialismo del tycoon; il Corriere gongola per la battuta sull’«occhio della tigre» di Macron, costretto a portare gli occhiali da top gun per un disturbo oculare.

Continua a leggere Riduci
gavin​ newsom davos

La Lagarde non tollera critiche al suo operato e se ne va stizzita

La Lagarde non tollera critiche al suo operato e se ne va stizzita
Christine Lagarde (Ansa)

Al Forum di Davos il governatore della Bce ha lasciato anzitempo la cena di gala, offesa dalle parole del segretario al Commercio Usa, Howard Lutnick, che aveva criticato duramente le scelte economiche e politiche adottate dall'Ue negli ultimi anni.

La cena di martedì sera al World economic forum di Davos, in Svizzera, deve essere andata di traverso alla presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde che ha lasciato frettolosamente l’evento di gala. A far alzare da tavola la numero uno della Bce sono state le parole del segretario statunitense al Commercio Howard Lutnick che ha sparato a zero sul Vecchio Continente e il suo sistema economico, definito come «sempre meno competitivo» sullo scenario globale.

Continua a leggere Riduci
christine lagarde
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy