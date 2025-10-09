Salvatore Drago
2025-10-09

Trump annuncia la tregua a Gaza: «Ostaggi presto liberi». Israele si ritira

True
Trump annuncia la tregua a Gaza: «Ostaggi presto liberi». Israele si ritira
Donald Trump (Ansa). Nel riquadro il suo post pubblicato su Truth con cui ha annunciato il raggiungimento dell'intesa tra Israele e Hamas
Nella notte raggiunto l'accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco e la liberazione dei prigionieri. Il presidente americano: «Giornata storica». Le truppe israeliane lasceranno la Striscia, tranne Rafah. Guterres: «Tutti rispettino l’intesa».
Piazze devastate, «vaffa» al ministro. Ecco la «resistenza» targata pro Pal

Piazze devastate, «vaffa» al ministro. Ecco la «resistenza» targata pro Pal
Scontri a Bologna durante il corteo non autorizzato dei pro Pal (Ansa)
A Siena gli insulti alla Bernini diventano un caso: tocca al rettore decidere se denunciare o meno gli studenti. Ieri ancora cortei e tensioni nelle città: a Roma gli slogan «Israele terrorista» e «Giorgia Meloni vattene».
«La sua banda mi ha rovinato. Vergogna la Salis impunita»

«La sua banda mi ha rovinato. Vergogna la Salis impunita»
Ilaria Salis e László Dudog (in foto piccola) Ansa
  • Parla il militante di destra aggredito a Budapest insieme alla sua fidanzata dalla «banda del martello»: «Ci hanno assaltato in otto, colpendoci alle spalle. A distanza di anni mi fanno ancora male tutte le ossa».
  • Le defezioni maggiori nelle rappresentanze degli altri Paesi. Forza Italia si difende. Tra le file della Lega manca il voto di Patriciello, ex azzurro, che quel giorno era malato.

Lo speciale contiene due articoli.

L’elezione come taxi per sfuggire al processo

L’elezione come taxi per sfuggire al processo
Ilaria Salis (Imagoeconomica)
La maestrina dalla penna rossa Ilaria Salis non è una perseguitata politica e la scelta dell’Eurocamera è uno sfregio alle toghe ungheresi.
In Campania c’è il terzo sì per uccidere una donna. Riparte la guerra sulla legge

In Campania c’è il terzo sì per uccidere una donna. Riparte la guerra sulla legge
iStock
L’Asl Napoli 3 Sud ha stabilito che Ada, affetta da sclerosi laterale amiotrofica, può farsi aiutare a morire. Stallo in Parlamento sulla proposta del centrodestra
