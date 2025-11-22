{{ subpage.title }}

 Alessandro Rico
2025-11-22

L’Ue e i volenterosi ora fanno a gomitate. Ma neppure Kiev crede al contro-piano

Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e Keir Starmer (Ansa)
Berlino, Londra e Parigi sondano un’alternativa. Roma scettica. E Zelensky gela Bruxelles: «La proposta Usa diventi congiunta».
ucraina volenterosi

L’ente anti Trump è finanziato dall’Ue

Nathalie Tocci (Ansa)
L’istituto Affari internazionali diretto da Nathalie Tocci ha ricevuto dalla Commissione 10 milioni. Nel conflitto ucraino l’analista si è distinta per le posizioni pro Unione.
europa anti trump

Con Garofani gran consigliere il Quirinale ci ha incatenati a Parigi

Mattarella e macron in occasione dell'incontro per la firma del Trattato del Quirinale del 2021 (Ansa)
Il Trattato del 2021 vincolava l’Italia alla Francia anche nello sviluppo dell’industria spaziale, satellitare e della difesa. Ma i gruppi transalpini partivano da una posizione di vantaggio e i nodi vengono al pettine.
garofani mattarella francia

Per negare lo scoop si inventano pure il piano del Cremlino

Fabrizio Cicchitto (Ansa)
Rispunta Cicchitto e la spara: l’affaire Garofani sarebbe opera del Kgb. E per certi colleghi le uniche inchieste sono quelle su di noi.
caso garofani

Non tutti sono blindati come Garofani. Il segretario del Garante si dimette

Angelo Fanizza (Imagoeconomica)
Angelo Fanizza lascia l’Authority per la privacy: tentava di farsi svelare le fonti di «Report».
angelo fanizza
