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Claudia Casiraghi
2026-04-06

«The Testaments», la nuova serie tv che racconta le origini di Gilead

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«The Testaments», la nuova serie tv che racconta le origini di Gilead
«The Testaments» (Disney+)

La serie sequel de Il racconto dell'ancella debutta l’8 aprile su Disney+: tre storie intrecciate per esplorare le dinamiche del potere e le origini di Gilead, la teocrazia totalitaria distopica ambientata in un futuro prossimo negli ex Stati Uniti, descritta nel romanzo di Margaret Atwood del 1985.

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serie tv
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Eliminato il capo degli 007 iraniani. Netanyahu: «Non ci fermeremo»

Eliminato il capo degli 007 iraniani. Netanyahu: «Non ci fermeremo»
Benjamin Netanyahu (Ansa)
Il leader israeliano esulta per l’uccisione di Khadami, numero uno dell’intelligence, e del comandante Bakri. A segno il raid contro il più grande stabilimento di gas al mondo. La rappresaglia colpisce Haifa e Tel Aviv.

L’avvicinarsi dell’ultimatum Usa e le trattative in corso non hanno aperto margini di de-escalation in Medio Oriente. Anzi, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha promesso: «Continueremo con tutte le nostre forze, finché la minaccia non sarà eliminata e tutti gli obiettivi di guerra non saranno raggiunti».

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guerra iran

1946: «l'anno zero» dell'Alto Adige

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1946: «l'anno zero» dell'Alto Adige
Contadini altoatesini alla fine degli anni Quaranta (Getty Images)

Alla fine della guerra il destino dell'Alto Adige, annesso al Reich dal 1943, era incerto. La ripresa delle rivendicazioni austriache e il dramma degli optanti disegnarono una regione lacerata. Le potenze vincitrici decisero di lasciarlo all'Italia, ma il ritorno alla normalità fu lungo e difficile.

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alto adige 1946

Zitti e Boni | Immigrazione, il grande inganno

Zitti e Boni | Immigrazione, il grande ingannoplay icon

L’idea che bastino buone leggi per uniformare popoli e culture diverse è il grande inganno del nostro tempo. Senza una popolazione storicamente e culturalmente coesa, la legge diventa impotente e lo Stato perde la sua funzione.

boni castellane zitti e boni
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Laos e Cambogia, i baluardi di Pechino nel Sud-Est asiatico

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  • I due Paesi sono strettamente legati alla Cina in funzione anti-vietnamita. La Cambogia, cresciuta in vari settori tra cui l'agricoltura e il turismo, è lo Stato asiatico più colpito dai dazi Usa (49%). Il Laos ha beneficiato di forti investimenti di Pechino nelle infrastrutture.
  • Il martirio dei preti cattolici cambogiani sotto il terrore comunista di Pol Pot. Oggi per 34 di loro è nelle fasi finali la causa di beatificazione.

Lo speciale contiene due articoli.

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laos cambogia
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