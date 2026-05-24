Sergio Giraldo
2026-05-24

Mai dire Blackout | Dall’Indonesia a Hormuz, come si controlla l’energia

L’Indonesia nazionalizza l’export. Solare europeo sottozero. Hormuz senza tregua. Il ritorno degli extraprofitti. Maxi fusione NextEra-Dominion.

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Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Mai dire Blackout | La Cina scava, l'Europa arranca

Iraq tra oleodotti e barili. Sinopec sempre più in profondità. L'Europa dipende troppo dal gas americano. Il solare spagnolo non ripaga il mutuo. Washington Post contro il Green Deal. Grano e zucchero sotto pressione.

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Mai dire Blackout | La Cina frena i prezzi del greggio

Mai dire Blackout | La Cina frena i prezzi del greggio

In Asia cominciano a scarseggiare i carburanti. Soffre anche la filiera della plastica. La Cina riduce le importazioni di greggio e frena i rincari del greggio. Rame in salita in attesa dei dazi Usa.

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Mai dire Blackout | Addio all’Opec

Mai dire Blackout | Addio all’Opec

Via gli Emirati Arabi, l’OPEC si sfalda. Stoccaggi di greggio pieni, Iran verso il fermo impianti. La Cina riapre l’export di prodotti. Gli USA sanzionano raffineria cinese per i legami con l’Iran.

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Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco

Mai dire Blackout | Transizione sotto attacco

Minerali critici, USA sostengono i prezzi. Rinnovabili vittime della guerra. Alluminio e allumina, la Cina vince. Il Congo riprende il controllo del suo cobalto. GNL, l'Asia regge, il Pakistan no.

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